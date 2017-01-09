Общая задача нынешних поколений белорусов — сберечь страну и передать ее свободной и независимой тем, кто придет после них. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 10 января на церемонии вручения премий «За духовное возрождение», спецпремий деятелям культуры и искусства и «Белорусский спортивный Олимп», сообщает пресс-служба главы государства.

Президент отметил, что в череде новогодних и рождественских праздников, столь любимых в стране, есть традиция, ставшая знаковой для духовной жизни Беларуси. «Каждый год в эти январские дни мы встречаемся с особенными людьми — теми, кто врачует наши души, кто хранит нашу память, кто служит милосердию, добру и красоте. Творческий путь никогда не бывает простым, и сегодня на эту сцену выйдут люди, которые достойно прошли его, покорив новые вершины в культуре, искусстве, журналистике, спорте», — сказал Александр Лукашенко.

«История предоставила нашим творческим людям уникальный шанс — внести свой вклад в становление белорусской нации. Ведь именно мы с вами, ныне живущие поколения, воплотили в жизнь многовековую мечту наших предков — создали первое в истории независимое белорусское государство. И сегодня наша общая задача — сберечь страну и передать ее свободной и независимой тем, кто придет после нас», — заявил белорусский лидер.

Президент подчеркнул, что независимость не просто добыть. Но еще сложнее отстоять и защитить. «Сила духа, сплоченность и единство — именно те основы, тот фундамент, без которых сегодня не выжить. Еще тысячу лет назад Омар Хайям сказал: „Упавший духом гибнет раньше срока“. И это очень верно! Ведь только сильный духом человек знает, что делать и куда идти. Без крепкого стержня любой обречен на поражение. А нашему народу силы духа не занимать! Белорусы пережили кровопролитные войны, сумели выстоять в тяжелейшие послевоенные времена, восстановили страну из руин, а в наши дни на перекрестке дорог, культур и исторических судеб отстаивают суверенитет родной страны», — обратил внимание глава государства.

Вместе с тем Александр Лукашенко заметил, что до сей поры находятся те, кто пытается представить белорусов людьми без роду и племени. «Появление таких голосов совсем не случайно. Независимая Беларусь, живущая своим умом и трудом, не по душе многим. Призвание настоящего творца противостоять любой лжи, любой фальши и лицемерию. Тем более когда речь идет об Отечестве, о родной земле. Именно здесь и есть поле духовной битвы за Беларусь, за наши ценности, идеалы и традиции. И выиграть эту битву, выиграть ее в душах людей — вот подлинное, великое призвание всех тех, кого мы чествуем сегодня, и тех, кто собрался в этом зале», — выразил уверенность президент.

«Основа нашего национального характера в человечности, сострадании, доброте, отзывчивости к чужому горю, жажде справедливости. Быть может, именно поэтому на нашей земле традиционно уживаются разные религии и народы, — сказал Александр Лукашенко. — Мы все чаще осознаем Беларусь как общий дом — семью для всех нас. Здесь нет деления на своих и чужих, в семье работают вместе и помогают друг другу. Семья искренне радуется удачам каждого и сообща заботится о каждом своем домочадце, ребенке, старике».

Президент подчеркнул, что именно такова Беларусь сегодня: добрая, отзывчивая, свободолюбивая, независимая, живущая в гармонии со своими соседями. «А какой ей быть через полсотни лет, во многом зависит от тех, кто сегодня в этом зале, от всех, кто называется творцом. Ведь сила искусства в том, что оно может говорить не только на языке ума, но и на языке сердца», — убежден глава государства.

Премии президента Беларуси «За духовное возрождение» удостоены настоятель Свято-Елисеевского Лавришевского мужского монастыря Новогрудской епархии игумен Евсевий (Константин Тюхлов), заведующий кафедрой архитектуры жилых и общественных зданий Белорусского национального технического университета Сергей Сергачев, коллективы Республиканского реабилитационного центра для детей-инвалидов и Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка, Федерация профсоюзов Беларуси. Лауреатами специальной премии президента деятелям культуры и искусства стали авторские коллективы редакции газеты «Голас Радзімы», Белорусского телеграфного агентства, Национальной государственной телерадиокомпании, коллективы музея-усадьбы М.К. Огинского, детской музыкальной школы искусств № 10 имени Е.А. Глебова Минска, Национального академического театра имени Янки Купалы, Дворца культуры Молодечно, учреждения культуры «Заслуженный коллектив Республики Беларусь «Зрелищно-культурный комплекс «Гомельский государственный цирк». Награды удостоены также художник, член общественного объединения «Белорусский союз художников» Константин Ващенко и руководитель заслуженного любительского коллектива Беларуси студии декоративно-прикладного искусства «Белорусский сувенир» Центра творчества детей и молодежи Солигорского района Раиса Раманеня. Специальная премия президента «Белорусский спортивный Олимп» присуждена редактору отдела игровых видов спорта редакции газеты «Спортивная панорама» Руслану Васильеву, спортсмену-инструктору национальной команды по легкой атлетике Эльвире Герман и тренеру-преподавателю по баскетболу Гродненского государственного училища олимпийского резерва Александру Шимковяку.