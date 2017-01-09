Во время Рождества в Барановичах 30-летняя Наталья вместе с мамой и отчимом пришла домой к бывшему молодому человеку забрать вещи. Но парень не смог смириться с разрывом и налетел на девушку с ножом. Сегодня родные похоронили девушку, ее отчим с ранениями в больнице, а 25-летний Александр задержан.

— Очень жаль Наташу (имя изменено — TUT.BY), такая хорошая симпатичная девушка была, из нее бы вышла отличная жена, — рассказывает Антонина, коллега и подруга убитой девушки.

О том, что в паре были проблемы, подружки Наташи знали, они не раз, заметив на ней синяки, уговаривали бросить молодого человека. Девушка слушала, но не уходила. Ее терпение, говорят друзья, лопнуло в новогоднюю ночь, когда Александр (имя изменено — TUT.BY) снова поднял руку. Она уехала жить к родителям, а 7 января вместе с мамой и отчимом пришла к бывшему забрать вещи.

— Саша периодами был нормальный, а потом просто зверел, ревновал до безумия. Мог прибежать проверить Наташу на работе, думал, она гуляет, а она просто работала. Она была очень хозяйственная, все в дом покупала, а он вообще нигде не работал, — продолжает Антонина. — Я сама лично 1 января просила Наташу обратиться в милицию. Он прокусил ей щеку, сломал нос, поставил два фингала, сломал ребро. Она отказалась и оформила отпуск за свой счет, чтобы прийти в нормальное состояние.

Накануне трагедии, 7 января, девушка позвонила подружке, поздравила с праздником, а через несколько часов друзьям сообщили: «От ножевых ранений Наташа скончалась в больнице».

— Барановичским межрайонным отделом Следственного комитета в отношении 25-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 139 (убийство) Уголовного кодекса. Мужчина подозревается в том, что 7 января в 12.40 нанес удары ножом 30-летней сожительнице. От полученных телесных повреждений пострадавшая скончалась в учреждении здравоохранения около 17 часов. Согласно результатам освидетельствования, подозреваемый был трезв. Он задержан и водворен в изолятор временного содержания, — сообщила TUT.BY Марина Дранькова, официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области.

Во вторник, 10 января, родные проводили девушку в последний путь. Ее отчим по-прежнему в больнице. Он хотел заступиться за Наташу, но Александр напал на него с ножом и нанес 3 удара. Не исключено, что задержанному будет предъявлено обвинение еще по одной статье УК. Для этого врачи должны установить тяжесть телесных повреждений у потерпевшего.

Расследование уголовного дела продолжается.