В Гродно назвали самые популярные покупки иностранных туристов, сообщили БЕЛТА в управлении спорта и туризма Гродненского облисполкома.

Управление спорта и туризма облисполкома провело опрос менеджеров туристических организаций региона по поводу того, какие магазины и покупки пользуются наибольшим спросом у организованных туристов. По их информации, наиболее интересны иностранцам изделия народного творчества (товары из глины, дерева, соломы, льна, лозы) в качестве сувенира. На втором месте — посуда из хрусталя и стекла. Также они приобретают с собой белорусский алкоголь (водку, бальзамы, настойки), кондитерские изделия, особенно зефир, мармелад и конфеты. Среди популярных покупок — одежда из натуральных тканей (трикотаж и белье), обувь, белорусская косметика и лекарства.

«Средний чек туриста, посещающего Гродненскую область, составляет около $ 70 без учета услуг, включенных в стоимость тура», — отметил начальник управления Олег Андрейчик.

Также в Гродненской области провели анкетирование туристов в гостиницах, на железнодорожных и автовокзалах с целью узнать их предпочтения в покупках. Мониторинги состоялись в августе и ноябре 2016 года, их результаты обрабатываются Национальным статистическим комитетом.

С 26 октября, когда начал действовать указ о безвизовом въезде в специальный туристско-рекреационный парк Августовский канал, Гродненскую область посетили более 2350 безвизовых туристов, зарегистрировались на въезд таким образом 2659 иностранных граждан. В неделю областной центр и парк посещают от 300 до 370 иностранных гостей. В теплое время года с мая по октябрь, уверены в управлении, их поток станет больше.