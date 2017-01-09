Хирург Полоцкой центральной городской больницы, который не увидел электробатарейку в организме 2,5-летней пациентки, после второго судебного разбирательства получил более суровое наказание — 2 года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа и штраф 200 базовых величин (4 600 рублей). Кроме того, в течение 5 лет он не сможет заниматься врачебной деятельностью.



Женя Кудрявцева. Фото из семейного архива

Такой приговор хирургу вынес суд Полоцкого района и города Полоцка, сообщает пресс-служба областного суда. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Напомним, трагический случай произошел в Полоцке в августе 2015 года. Маленькая Женя Кудрявцева проглотила электробатарейку, родители срочно обратились за медпомощью. Но то, что в организме инородное тело, врач предположил только через 9 дней, когда ребенок был уже в коме.

Против двух врачей — хирурга А. и рентгенолога Ч. — возбудили уголовное дело за ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей. В июне 2016-го их осудили . Хирурга на 2 года лишили права заниматься врачебной деятельностью и оштрафовали на 3150 рублей, рентгенологу назначили штраф 10 500 рублей.

А в конце 2016 года состоялся новый суд, фигурантом которого был только хирург.

Суд установил, что врач хирургического отделения, «действуя по неосторожности в форме небрежности», не провел необходимый объем исследований и не установил в пищеводе девочки наличие инородного тела. Это «привело к увеличению длительности травмирующего воздействия инородного тела на окружающие органы и ткани ребенка вплоть до возникновения опасных для жизни осложнений», — говорится в сообщении пресс-службы областного суда.

Хирург признан виновным в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей медицинским работником, повлекшем причинение пациенту по неосторожности тяжкого телесного повреждения.

Почему доктора судили во второй раз, TUT.BY пояснила мама пострадавшей девочки, Екатерина Кудрявцева:

— Мы сами удивились, когда нас вызвали в конце декабря на судебные слушания. Ведь мы с мужем первый приговор не обжаловали. То есть новый суд состоялся не по нашей инициативе. На мой вопрос, почему разбирательство происходит во второй раз, мне сказали, что Верховный суд отменил тот приговор из-за его мягкости.

— Сейчас в СМИ пишут, что родители ребенка хотели обжаловать приговор суда, который состоялся в 2016 году. Это абсолютный абсурд, — добавила Екатерина Кудрявцева. — Более того, когда начался второй суд, я написала, что я против пересмотра дела и против ужесточения приговора. Чем быстрее этот доктор выйдет на работу, тем быстрее, дай Бог, он будет оказывать нам помощь. А так он не сможет заниматься врачебной практикой 5 лет.

Еще в 2016 году Екатерина отмечала, что ей жалко хирурга — и как доктора, и как человека: «Мы с ним нормально общались. Он отказался от услуг адвоката на суде, дал нам деньги на лечение Жени. Я вижу, что он понимает ситуацию, осознал всю беду. Его мать говорила, что он, скорее всего, не сможет больше быть врачом. Очень жаль, если так, я бы хотела, чтобы он работал по специальности. Он молодой, но видно, что это врач по призванию».

Весной Женечке исполнится 4 года. Позади у нее несколько операций, в том числе по восстановлению пищевода, реабилитация в Словакии. Сейчас минские врачи, по словам мамы девочки, считают, что у нее есть значительная положительная динамика. «Дочка по-прежнему не говорит, но ведет себя более осознанно. В скором времени нас ожидает новый курс реабилитации, в Беларуси. Мы надеемся на лучшее», — сказала Екатерина Кудрявцева.