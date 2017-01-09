Беларусь установила безвизовый режим для граждан 80 государств, включая весь Евросоюз, а также Бразилию, Индонезию, США и Японию. Туристы могут приехать без визы в нашу страну на пять дней, при этом они прилететь и улететь через аэропорт в Минске. Михаил Портной, заместитель министра спорта и туризма, который курирует туристическую отрасль, рассказал TUT.BY, насколько страна готова к приему зарубежных гостей.



Михаил Портной, заместитель министра спорта и туризма.

«Можем рассчитывать на туриста среднего класса»

— По вашим прогнозам, иностранных туристов после введения безвизового режима в Беларуси будет больше?

— Туристов однозначно станет больше. Вала на начальном этапе не будет, но на 10−15%, а, может быть, и больше, количество зарубежных гостей вырастет. Отмена виз для граждан Турции, Израиля и Китая эту тенденцию подтвердила. Сегодня в два раза увеличилось количество гостей из Израиля, в 1,5 раза — из Турции, на 20% — из Китая. Благодаря безвизовому посещению Беловежской пущи количество иностранцев там выросло на 20%, а Августовский канал не в сезон (почти за три месяца. — Прим. TUT.BY) посетило 2345 человек.

— В 2015 году в Беларусь приехало около 300 тысяч туристов…

— …У нас в стране считают организованных туристов. И эта статистика касается их. Но во всем мире есть тенденция к росту туристов, которые путешествуют сами. У нас, к сожалению, они не учитываются.

— Когда вы говорите, что благодаря безвизовому режиму количество зарубежных гостей вырастет на 10−15%, имеете ввиду организованных туристов или индивидуалов?

— Я беру общее количество.

— Как думаете, кто из иностранцев в основном будет пользоваться такой возможностью?

— Мы можем рассчитывать на туриста среднего класса, который хочет посетить страну с познавательными целями. Это люди, для которых виза была проблемой не столько в денежном смысле, сколько в бюрократическом. Но должна быть наша скрупулезная работа, чтобы этот поток пошел.

— О потоке из каких стран, по вашим прогнозам, мы можем говорить?

— В первую очередь, из стран-соседок. Это все страны Балтии и Польша. Также мы надеемся на поток из Германии и Великобритании.

У меня есть глубокое убеждение, что к нам в том числе поедут туристы из тех стран, где есть серьезные белорусские диаспоры: США, Канады и Аргентины. Благодаря активной работе посла и наших туроператоров, к нам уже приезжают туристы из Японии. А с безвизовым режимом направление будет развиваться еще лучше.

Туристов из других стран нужно раскручивать.





— Чем в основном мы будем привлекать иностранного туриста? Будем разрабатывать туры на пять дней?

— Мы ограничены пятью сутками, которые иностранец может находиться в стране. Если бы дней было больше, то можно было бы делать акцент на участников спортивных сборов, соревнований, товарищеских матчей… Ведь человеку надо приехать, адаптироваться, «выстрелить» и уехать. Здесь времени в обрез.

Если говорить о пяти сутках, то мы делаем акцент на туры выходного дня, маленькие круизы. Страна небольшая, поэтому туристы смогут посетить наши основные достопримечательности — объекты всемирного наследия ЮНЕСКО. У нас их уже четыре (Беловежская пуща, Мирский замок, геодезическая дуга Струве, дворцово-парковый комплекс Радзивиллов в Несвиже. — Прим. TUT.BY) и список будет пополняться, а, например, в России с ее огромной территорией и населением — всего 26.

Мы находимся в центре Европы, и через Беларусь прошло много серьезных исторических событий. В том числе — Первая мировая война, Вторая мировая… Несмотря на это, у нас более 5,5 тысяч объектов историко-культурного наследия. Когда говорят, что здесь ничего не осталось, то это абсолютно не соответствует действительности.

Помимо этого у нас уникальная природа, прекрасные спортивная база и санаторно-оздоровительные комплексы, медицина, есть возможность на агроэкоусадьбах познакомиться с сельским бытом. В некоторых европейских странах человек не знает, как в естественной среде в лесу растет земляника и что ее можно сорвать и попробовать. У нас он это может увидеть.

Также мы рассчитываем на ностальгические туры для людей, которые когда-то эмигрировали из Беларуси и их потомков.

«Если турист приехал из Франции, во Францию должен и вернуться»

— Туристы смогут приезжать без виз только через аэропорт в Минске. Планируется ли распространить нововведение на зарубежных гостей, которые приезжают на других видах транспорта?

— То, что сейчас сделано, — это прорыв для Беларуси и сран СНГ. Жест доброй воли. Мы открылись. Пожалуйста, у нас прекрасная безопасная стран, приезжайте.

Обкатав эту систему, посмотрим на свои слабые места, нивелируем их. Может быть. Я говорю «может быть», потому что это решение политическое, я его не принимаю. Но это (отмена виз для иностранцев, которые приезжают на поезде, машине или автобусе. — Прим. TUT.BY) неизбежно будет в последующем, когда все будет налажено и отлажено. В первую очередь, важны вопросы безопасности.

— Представим, приезжает к нам иностранец, например, из Франции. Провел у нас разрешенных пять дней и поехал в Россию, потому что у него есть российская виза… Так можно?

— Он не может поехать в Россию. У нас хоть и Союзное государство, но этот указ действует только на территории Беларуси. За пределы страны иностранцы выезжать не имеют права. При этом они должны въехать через аэропорт и выехать через него же.

— Если у туриста есть российская виза, почему он не может вылететь из Минска в Москву?

— Не может. Это внутренние авиарейсы, и там нет пограничного контроля. Откуда иностранец приехал, туда должен и уехать. Если приехал из Франции, во Францию должен и вернуться. Третьей страны в указе нет.

— Представим другую ситуацию: американец живет и работает в Москве, узнал про наш безвизовый режим и решил приехать в Беларусь. Может им воспользоваться?

— Авиарейс Москва-Минск внутренний. Американец из Москвы должен лететь, например, в Вильнюс, из Вильнюса к нам — и все нормально.

— Можно ли ожидать, что с безвизовым пространством к нам быстрее придут известные лоукосты?

— У нас, на самом деле, ни одной заявки на лоукосты не было. Никто никому не препятствовал. Чтобы был лоукост, сначала нужен поток туристов.





— То есть если будет заявка, то может появиться и лоукост из Минска?

— Да.

— Многие страны, граждане которых смогут приезжать к нам без виз, не связаны с Минском прямым авиасообщением. Как будет решаться этот вопрос?

— Логистика выстроится.

— Но она должна быть не через Россию?

— Да. Она должна проходить через страны Запада и все страны, которые есть в списке в указе.

«Может быть, у нас будет трансформирован сам механизм регистрации иностранцев»

— Как мы будем рекламировать страну и отдых в Беларуси на зарубежных рынках?

— Сейчас у нас есть больше месяца (пока указ не опубликовали и он не вступил в силу. — Прим. TUT.BY), чтобы совместно с нашими загранучреждениями провести работу на основных туристических рынках. К концу прошлого года совместно с Национальным агентством по туризму мы сделали презентационные ролики о стране: трехминутный, пятиминутный и пять 30-ти секундных нарезок для различных целевых аудиторий. Сейчас перенаправляем их в наши загранучреждения.

Помимо этого мы будем продвигать туристический потенциал страны в СМИ и соцсетях. Например, на «Euronews» десять показов 30-ти секундного ролика о стране стоит 100 тысяч евро. Это очень дорого. Но консолидированно — государство и частники — мы все равно это будем делать.

Также Национальное агентство по туризму запланировало множество маркетинговых мероприятий. В том числе имиджевые выставки в Берлине и Лондоне. Считается, если на этих выставках нет стенда страны, то и туризма в этой стране нет. Но нужно понимать, что выставки и презентации дают сотни-тысячи контактов, а СМИ — миллионы.

— Сегодня иностранцы, которые приехали в Беларусь больше, чем на пять дней, должны зарегистрироваться в отделах по гражданству и миграции. Планируется ли послабление и в этом плане?

— По указу безвизовый въезд гражданам 80 стран возможен на срок до пяти суток именно из-за необходимости регистрации по истечении этого времени. Учитывая последние террористические акты в разных странах, регистрация иностранцев — это необходимость.

— Но количество дней, которое иностранцы могут находиться в Беларуси без регистрации, могут увеличить или регистрацию в принципе отменить?

— Думаю, что придет время, когда это произойдет. Хотя сегодня во многих странах регистрация существует.

Может быть, у нас будет трансформирован сам механизм регистрации. Когда иногда турист приезжает в ОГИМ (отдел по гражданству и миграции. — Прим. TUT.BY) и не видит информации на своем родном языке, а чтобы оплатить документы идет в другое здание, которое находится на удаленном расстоянии… Однозначно что-то будет здесь делаться.

Но уже сейчас для оперативного решения вопроса по регистрации мы совместно с Департаментом по гражданству и миграции МВД разработали план действий. Он включает дополнительное обучение сотрудников иностранным языкам, возможность реагировать на поступающие жалобы и заявления при помощи соцсетей. Также мы уже заказали и изготовили для основных ОГИМов в Минске информационные стенды на английском языке. Там будет информация о том, как заполнять документы, о туристическом потенциале, спортивной составляющей. Чтобы турист мог узнать, куда поехать и какие достопримечательности посмотреть, какие сувениры купить.

«Успех там, где власть не сидит и не ждет с моря погоды»

— Прошло почти три месяца, как иностранцам разрешили посещать Августовский канал и Гродно без виз . За это время в Беларусь таким образом въехало, вы говорили, 2345 туристов. Тем не менее некоторые туристы сетуют, что понятная инфраструктура там пока не сформирована. Зимой делать фактически нечего…

— Безвизовый въезд на Августовский канал был очередным шагом вперед. Действие этого указа распространяется на один год. Все сейчас обкатывается, условия по инфраструктуре анализируются. Мы видим и хорошее, и плохое. Хорошее совершенствуем, плохое нивелируем. Минус превращаем в плюс. И возможность приехать туда по железной дороге мы тоже включим в указ (пока иностранец не может приехать без визы на поезде в Гродно. — Прим. TUT.BY).

— То есть поезд тоже может появиться?

— Да.

— Имея такой опыт по Августовскому каналу, как можно оценить готовность белорусской туристической инфраструктуры к отмене виз?

— Наша существующая инфраструктура уже позволяет нам работать по указу о безвизовом въезде через аэропорт. Мы готовы.

— Сегодня стоимость размещения в Минске приблизилась к уровню столиц соседних государств. По информации, опубликованной на Белта , за январь-сентябрь 2016-го средний ценник сложился на уровне $ 41,5, что меньше прошлогоднего на 14,6%. Как отмена виз повлияет на цены в гостиницах?

— Прогноза по повышению цен нет. Но мы четко должны отслеживать ситуацию в соседних странах. Иначе, если у них цена ниже, а качество выше, туристы поедут туда. То, что цены у нас снизились, а качество чуть-чуть, может, увеличилось — это хорошо. Мы начали конкурировать уже с прибалтами, поляками.





— Если в Минске турист может найти для себя отель европейского уровня, то в регионах часто есть проблемы. Как улучшить ситуацию?

— В регионах не надо ждать, что придет дядя и что-то покажет, расскажет, заставит… Вот эту психологию надо резко сломать. Например, на предыдущем месте работы в Витебске (Михаил Портной возглавлял управление спорта и туризма Витебского облисполкома. — Прим. TUT.BY), мы же не ждали, что кто-то нам навяжет какую-то программу, подскажет, как действовать. У нас была «программа 500»: сто объектов придорожного сервиса, сто — охотничьих домиков, агроэкоусадеб и так далее. Сами придумали, сами воплотили, все пошло. Витебская область была лидером по экспорту туруслуг. Если сейчас председатель Гродненского облисполкома активно занимается этой темой, то они чемпионы по экспорту туруслуг. Где власть не сидит и не ждет с моря погоды, креативно работает в условиях сегодняшнего дня, там успех. Кризис у нас в головах, и мы должны понимать, что на самом деле это время возможностей.

— Появятся ли указатели на английском языке по всей стране, учитывая, что зарубежные гости могут захотеть увидеть белорусскую глубинку?

— В этом плане движение идет, но не так быстро, как хотелось бы. На все это нужны деньги, а их нужно заработать.

— Нужно ли будет что-то менять в плане общепита? Например, переводить меню не только на английский, но и на другие языки?

— Это уже делается. Опыт с Августовским каналом стал лакмусовой бумажкой. Поехали литовцы, сделали меню на литовском, поляки — на польском языке. Это все адаптируем, но это должно быть оперативно. У нас же маленькая страна, можно очень быстро реагировать.

— Как скоро мы в принципе отменим визы для иностранцев, а не только на пять суток?

— Время покажет. Сегодня это эксперимерт, смелый прорывной шаг. Мы открылись для всего мира — пускай посмотрят нашу страну. Дальше будем действовать по обстановке.