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Песков назвал решение Минска об отмене виз внутренним делом страны
10.01.2017 19:11 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
Введение пятидневного безвизового режима для граждан 80 стран является внутренним делом Беларуси, прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает
«Это абсолютно внутреннее дело Белоруссии, и, конечно, существует здесь аспект именно нашего Союзного государства, но мы убеждены, что здесь все необходимые режимы были приняты во внимание при принятии такого решения», — заявил Песков.
Ранее сообщалось, что глава Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о введении
Указ распространяется на 39 европейских стран, а также на Бразилию, США, Японию и ряд других государств.
Документ направлен на активизацию путешествий бизнесменов и туристов и не будет распространяться на иностранцев, которые совершают официальные поездки.
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