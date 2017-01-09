Введение пятидневного безвизового режима для граждан 80 стран является внутренним делом Беларуси, прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает RT .

«Это абсолютно внутреннее дело Белоруссии, и, конечно, существует здесь аспект именно нашего Союзного государства, но мы убеждены, что здесь все необходимые режимы были приняты во внимание при принятии такого решения», — заявил Песков.

Ранее сообщалось, что глава Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о введении безвизового порядка въезда на территорию республики и выезда с территории для граждан 80 иностранных государств.

Указ распространяется на 39 европейских стран, а также на Бразилию, США, Японию и ряд других государств.

Документ направлен на активизацию путешествий бизнесменов и туристов и не будет распространяться на иностранцев, которые совершают официальные поездки.