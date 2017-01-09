﻿ Песков назвал решение Минска об отмене виз внутренним делом страны. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Песков назвал решение Минска об отмене виз внутренним делом страны

10.01.2017 19:11 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Введение пятидневного безвизового режима для граждан 80 стран является внутренним делом Беларуси, прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает RT.

«Это абсолютно внутреннее дело Белоруссии, и, конечно, существует здесь аспект именно нашего Союзного государства, но мы убеждены, что здесь все необходимые режимы были приняты во внимание при принятии такого решения», — заявил Песков.

Ранее сообщалось, что глава Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о введении безвизового порядка въезда на территорию республики и выезда с территории для граждан 80 иностранных государств.

Указ распространяется на 39 европейских стран, а также на Бразилию, США, Японию и ряд других государств.

Документ направлен на активизацию путешествий бизнесменов и туристов и не будет распространяться на иностранцев, которые совершают официальные поездки.

 
 
Ссылка на источник 43
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Указ коснется 39 европейских стран, Бразилии, США, Японии и других государств.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
"Туристов нужно раскручивать". Замминистра по туризму о безвизовом въезде иностранцев
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.01.2017
Белорусская военная газета
10.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика