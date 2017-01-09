Президент Беларуси Александр Лукашенко говорил сегодня о взаимодействии с другими странами, передает телеканал «МИР 24».

«Когда мы говорим об интеграционных процессах на постсоветском пространстве , в мире, мы исходим из того, что мы должны быть как единая семья. Самое главное - в этой семье мы должны быть равноправными. Только такие союзы способны выжить. Иного не дано. Иным и заниматься не надо - это пустая трата времени», - сказал президент Беларуси.

Заявление прозвучало во время вручения премии «За духовное возрождение». Ее лауреатами стали 23 человека. Это медики, учителя, архитекторы, священники и спортсмены.

Как заявил Александр Лукашенко, именно эти люди «воплотили в жизнь многовековую мечту наших предков - создали первое в истории независимое белорусское государство». «Сегодня наша общая задача - сберечь страну и передать ее свободной и независимой тем, кто придет после нас», - добавил президент Беларуси.