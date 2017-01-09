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Лукашенко: Все союзы должны быть семьями с равноправными членами
10.01.2017 19:35 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко говорил сегодня о взаимодействии с другими странами, передает телеканал «МИР 24».
«Когда мы говорим об интеграционных процессах на
Заявление прозвучало во время вручения премии «За духовное возрождение». Ее лауреатами стали 23 человека. Это медики, учителя, архитекторы, священники и спортсмены.
Как заявил Александр Лукашенко, именно эти люди «воплотили в жизнь многовековую мечту наших предков - создали первое в истории независимое белорусское государство». «Сегодня наша общая задача - сберечь страну и передать ее свободной и независимой тем, кто придет после нас», - добавил президент Беларуси.
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