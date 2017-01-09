О том, что расположенный на краю Новогрудского района Свято-Елисеевский Лавришевский мужской монастырь уже известен далеко за пределами региона, убеждает паломник из далекой Сибири. Его из Минска за почти 200 км бесплатно привез незнакомый мужчина, случайно встреченный на вокзале. Мирская слава обители в том, что в ней можно найти себя, справиться с зависимостью или обрести успокоение. Специальной статистики здесь не ведут, но счет тех, кто, выражаясь казенным языком, реабилитировался и стал другим человеком, уже идет на сотни. Притом что новейшая история монастыря насчитывает всего около 10 лет.





«Сама обстановка этих мест способствует тому, чтобы человек стал частью гармонии, нашел себя и внутренний стержень для дальнейшего развития», — наместник Свято-Елисеевского Лавришевского мужского монастыря Новогрудской епархии игумен Евсевий (Константин Тюхлов) раскрывает рецепт успешного возвращения к жизни тех, кто попал в тяжелую ситуацию.

Настоятель обители — один из лауреатов премии Президента Беларуси «За духовное возрождение». Как раз сегодня он был отмечен президентом за весомый вклад в духовно-нравственное и патриотическое воспитание молодежи, организацию деятельности мужского монастыря и оказание помощи людям в трудной жизненной ситуации, а также лицам, страдающим от наркомании и алкоголизма.





Один из старейших монастырей страны впервые упоминается в летописях в 1225 году. Основатель его — преподобный Елисей — принадлежал к княжескому роду. С тех пор монастырь несколько раз разрушался и восстанавливался. Новейшая его история начинается в конце XX века, когда здесь был построен храм и зарегистрирована приходская община. А в августе 2007-го приход был преобразован в Свято-Елисеевский Лавришевский мужской монастырь.





…Сейчас к монастырю, расположившемуся в живописных местах на берегу Немана неподалеку от деревни Гнесичи Новогрудского района, можно попасть без проблем. От Новогрудка ведет хорошая асфальтированная дорога, на подъезде не заплутаете: есть указатели, да и местные жители подскажут и покажут. Через Неман к красивым въездным воротам переезжаем по крепкому деревянному мосту.

«А в 2006 году здесь не было ничего. Возрождение обители проходило через преодоление разных препятствий, основным из которых было отсутствие дорог. Сегодня мы переходим через мост, а тогда через Неман на лодках переправлялись», — рассказывает игумен Евсевий.

Дорога от деревни Гнесичи до монастыря могла занять до 40 минут: сегодня через мост даже неспешным шагом этот путь можно преодолеть за 5. А тогда, вспоминает священник, в весенние или осенние разливы монастырь оказывался буквально на острове. Плыли на лодке по реке, потом по озеру.





После того как удалось получить статут монастыря, появились более сложные задачи. Привели сюда людей, и встал вопрос, где их заселять, ведь жить было негде.

«Одной из главных задач, поставленных тогда нами, было строительство братского корпуса, где могли разместиться все те люди, которые сюда приходят и ищут выходы из сложных жизненных ситуаций», — отмечает настоятель. С этой задачей в монастыре справились: построен Дом милосердия. Среди других объектов — хозяйственные постройки для обслуживания техники и нужд монастыря, прачечная. На начальном этапе во время распутицы даже строительные материалы приходилось носить на руках за несколько километров.









Развивается обитель за счет пожертвований прихожан, паломников, туристов. И других путей, кроме как привлекать сюда людей, нет. Тем более что сегодня монастырь известен как место, где страждущие могут найти утешение, грешники — очиститься, ослабленные — укрепиться, уставшие — отдохнуть.

«Помогаем людям по мере своих сил. Та обстановка, которая тут сложилась, благоприятствует нашей цели. Мы с Божией помощью предоставляем им такие условия, при которых они прежде всего удаляются от соблазнов, от цивилизации. Что помогает им переосмыслить свою жизнь, найти самих себя, а мы им в этом способствуем: через исповедь, святое причастие, беседу», — рассказывает игумен.





Создали здесь и художественную студию под названием «Созвучие», где принимают участие дети и взрослые. От того негатива, который накапливается с годами, они пытаются избавиться с помощью красок и холста.

«Первое время рисунки в темных тонах получаются, а вот по мере духовного очищения краски становятся с каждым разом светлее. И это тоже своеобразный результат», — отмечает отец Евсевий. Он подчеркивает, что в монастыре дается возможность и практической реабилитации, например, помощь в освоении профессии. Сделано это не только для того, чтобы насельники монастыря могли жить на самообеспечении. Так по возвращении в мирскую жизнь они смогут найти себя там и социализироваться.





Люди, приехавшие за помощью, участвуют в жизни монастыря, и проявляется это не только в труде, но и в молитве, беседах. Человек может просто уединиться и подумать. Здесь не ведут учет количества тех, кто прошел через монастырь.

«Это сотни людей, которые уезжают и приезжают. Путь реабилитации для всех разный. Одни проходят его в течение нескольких месяцев, другие находят себя через годы. Есть и те, кто решил здесь остаться, нашел в этом смысл жизни, кто живет и трудится в монастыре постоянно», — рассказывает настоятель. Он подчеркивает, что само месторасположение монастыря помогает познать себя, измениться. Рядом — нетронутая природа: реки, луга, Налибокская пуща в нескольких километрах.





«Уединенность мест, спокойная обстановка, вся эта гармония способствует человеку стать частью этой гармонии. Если вокруг покой, то человек стремится к покою, находит в себе какой-то стержень, чтобы дальше духовно развиваться», — отмечает наместник монастыря.

Развиваются и социальные проекты. Одно из перспективных и уже набравших популярность направление — активный отдых для всей семьи. Семьям предоставляется возможность пожить рядом с монастырем, поучаствовать в его жизни, а также порыбачить, сходить за грибами, покататься верхом, сплавиться по реке, посетить достопримечательности в окрестностях. Вокруг монастыря столько исторических, архитектурных и природных объектов, что буквально каждый день отдыхающие могут открывать для себя что-то новое.

«Приезжают к нам семьи не только из Беларуси, но и из стран-соседок, а также из дальнего зарубежья», — рассказывают в монастыре.

Сегодня в монастыре живут четыре монаха, три послушника, несколько десятков насельников. А полный штат превышает 70 человек. Население близлежащих деревень с возрождением обители возросло. Причем не только за счет тех, кто, например, нашел здесь работу. В деревне Гнесичи, ближайшей к монастырю, свободных домов нет, распродана и вся земля под строительство: среди новоселов немало молодых семей с детьми. Привлекает их как близость святыни, так и нетронутая природа вокруг.

«Монастырь сейчас лишь в начале большого пути. Планов много, и в наших силах их реализовать», — говорит наместник. За 10 лет удалось сделать немало. Построена надвратная брама, в едином архитектурном ансамбле с ней возводятся возвратные часовни, опоясывающие территории монастыря. Всего их будет 33, они составят один из самых необычных туристических маршрутов — «Аллею православных святынь»: в каждой из них можно будет увидеть копию наиболее важных святынь со всех уголков мира.

Продолжатся и реконструкция основного храма монастыря. Сегодня в праздники здесь собирается так много людей, что ныне существующая небольшая церковь всех желающих вместить не может. Построен и единственный пока в своем роде в Беларуси роде храм-купель, где можно совершать богослужения, крестить детей. Уникальность заключается в том, что храм отапливается, а значит, несмотря на возраст и физическое состояние, погоду на улице, каждый в любое время года может окунуться в купель.





«Из преданий было известно, что на территории монастыря находился источник. Потеряли мы его в 1970-х годах, когда во время раскопок была повреждена водная жилка. Приблизительно на том же месте мы пробили скважину, из которой вода поступает в купель, в купели мы ее освящаем, поэтому круглый год у людей есть возможность искупаться в крещенской воде», — рассказывает отец Евсевий.

Делает монастырь и шаги к реализации других планов. В частности, быть полностью автономным, обеспечивать себя всем необходимым. Подвижки есть: собственное крепкое подсобное хозяйство. В монастыре даже пекут свой хлеб, построили цех по переработке молочных продуктов. Производят в монастыре и эксклюзивные товары. Например, собственную линейку косметики и мыла. В составе только натуральные ингредиенты. Причем некоторые травы и целебные растения уникальны и растут только в Налибокской пуще. Каждую весну здесь собирается волонтерский отряд, который в сопровождении ученых занимается изучением и сбором необычных трав. Кстати, используют растения не только для изготовления мыла. Готовы в монастыре угостить и фиточаем собственного изготовления: он и успокоит, и взбодрит, и прибавит сил, и даже вылечит.