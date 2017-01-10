В период с 10 по 12 января 2017 г. в соответствии с положениями Венского документа 2011 года Республику Беларусь посещает инспекционная группа Республики Польша. Инспекционная группа проведет посещение по оценке 336-й реактивной артиллерийской бригады.

В ходе посещения будет проведена оценка достоверности информации, представленной Республикой Беларусь государствам — участникам ОБСЕ в рамках Венского документа, в отношении личного состава, основных систем вооружения и военной техники посещаемой воинской части.

В проведении посещения, кроме двух военных инспекторов Республики Польша, принимает участие один военный инспектор из Чешской Республики.