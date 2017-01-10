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В соответствии с положениями Венского документа
10.01.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета
В период с 10 по 12 января 2017 г. в соответствии с положениями Венского документа 2011 года Республику Беларусь посещает инспекционная группа Республики Польша. Инспекционная группа проведет посещение по оценке 336-й реактивной артиллерийской бригады.
В ходе посещения будет проведена оценка достоверности информации, представленной Республикой Беларусь государствам — участникам ОБСЕ в рамках Венского документа, в отношении личного состава, основных систем вооружения и военной техники посещаемой воинской части.
В проведении посещения, кроме двух военных инспекторов Республики Польша, принимает участие один военный инспектор из Чешской Республики.
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В период с 10 по 12 января 2017 г. в соответствии с положениями Венского документа 2011 года Республику...
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