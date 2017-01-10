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Комбаты были в ударе

10.01.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета  
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На прошлой неделе на Гожском полигоне не смолкали выстрелы орудий и пулеметов: они раздавались и на танковой директрисе, и на директрисе боевых машин пехоты. Не пустовало в тот день и войсковое стрельбище. В ходе планового командирского сбора там проходили учебные занятия по огневой подготовке.

Командиры механизированных и танковых батальонов соединений Западного оперативного командования на инструкторско-методических занятиях подробно ознакомились с порядком организации и проведения ратной учебы по огневой подготовке. Акцент был сделан на методику и последовательность обучения личного состава при выполнении упражнений стрельб из стрелкового оружия, вооружения танка Т‑72Б и боевой машины пехоты БМП‑2. Следующим этапом стала проверка практических навыков офицеров при отработке упражнения учебных стрельб из вооружения БМП‑2 (Т‑72Б), учебных и контрольных стрельб из автомата АК‑74.

Наиболее интересно в тот день занятия проходили на танковой директрисе. Помешать меткой стрельбе экипажей не смогли даже капризы погоды. Еще накануне показания термометра уверенно держались на нулевой отметке, а буквально за ночь ртутный столбик резко пополз вниз. Недавнюю слякоть сменили трескучие морозы, полигон замело…


В ходе соревнований

 
 
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На прошлой неделе на Гожском полигоне не смолкали выстрелы орудий и пулеметов: они раздавались...

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