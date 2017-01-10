В связи с поступающими вопросами о повышении размеров пенсий военным пенсионерам начальник отдела пенсионного и страхового обеспечения главного финансово‑экономического управления Министерства обороны подполковник Виктор Наркович проинформировал наших читателей о выплате пенсий пенсионерам из числа военнослужащих и сленов их семей в 2017 году:

— С 1 января 2017 года установлен новый размер базового оклада (был 134 руб., стал — 140 руб.), с учетом которого определяются размеры окладов по воинским званиям и должностям военнослужащим. Соответственно, с 1 января 2017 года подлежат перерасчету размеры пенсий, выплачиваемых военным пенсионерам. Перерасчеты размеров пенсий пенсионерам Министерства обороны будут произведены в военных комиссариатах областей и города Минска после выплаты пенсий за январь текущего года. Доплата разницы в пенсиях за январь 2017 года в связи с изменением размеров окладов по воинским званиям и должностям будет произведена в период с 16 по 20 января 2017 года.

Соб. инф.