﻿ О пенсиях военным пенсионерам в 2017 году. 21.by
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О пенсиях военным пенсионерам в 2017 году

10.01.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета  
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В связи с поступающими вопросами о повышении размеров пенсий военным пенсионерам начальник отдела пенсионного и страхового обеспечения главного финансово‑экономического управления Министерства обороны подполковник Виктор Наркович проинформировал наших читателей о выплате пенсий пенсионерам из числа военнослужащих и сленов их семей в 2017 году:

— С 1 января 2017 года установлен новый размер базового оклада (был 134 руб., стал — 140 руб.), с учетом которого определяются размеры окладов по воинским званиям и должностям военнослужащим. Соответственно, с 1 января 2017 года подлежат перерасчету размеры пенсий, выплачиваемых военным пенсионерам. Перерасчеты размеров пенсий пенсионерам Министерства обороны будут произведены в военных комиссариатах областей и города Минска после выплаты пенсий за январь текущего года. Доплата разницы в пенсиях за январь 2017 года в связи с изменением размеров окладов по воинским званиям и должностям будет произведена в период с 16 по 20 января 2017 года.

Соб. инф.

 
Теги: Минск
 
 
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