Недавние снегопады, метели и сильный мороз наглядно показали, как сюрпризы погоды могут сказаться на работе многих служб. Дыхание зимы ощутили на всей территории Беларуси. И внезапное выпадение осадков по сезону порадовало далеко не всех… На борьбу с непогодой вышли коммунальщики. Небесная канцелярия внесла свои коррективы и в работу нескольких аэропортов Европы.



На днях наш корреспондент побывал на военном аэродроме в/ч 06752, где воочию убедился в том, что в этой авиационной воинской части самолеты и вертолеты не томятся в ожидании задерживаемого из-за погодных условий вылета.

Избежать отмены полетов из-за снежных бурь (и других погодных капризов) аэродрому в/ч 06752 удается благодаря специалистам батальона аэродромного и материального обеспечения. Круглые сутки двенадцать месяцев в году их усилия сосредоточены на главной задаче — обеспечении взлета и мягкой посадки самолетов и вертолетов.

В день моего приезда снегоуборочная техника работала на военном аэродроме с раннего утра. Снежную идиллию нарушили лучи фар и грозный рев десятков моторов: на борьбу со снегом и льдом вышел целый автопарк специальной техники.

К слову, после снегопадов снегоуборочная техника на взлетно-посадочной полосе работает практически без остановки. Какой бы ни была погода, покрытие должно быть идеально чистым, дабы обеспечивать достаточный уровень сцепления при взлете и посадке самолета.



Причем снег нельзя просто сдвинуть на кромку взлетно-посадочной полосы (ВПП): взлетающий самолет или вертолет быстро вернет все на свои места…

Для борьбы со стихией было задействовано несколько основных типов машин: ножевые (для сгребания снега), щеточные (сметающие осадки), фрезерно-роторные (отбрасывающие снег в сторону) и реактивные — они используются для сдувания и расплавления гололедных образований.

На уборке взлетно-посадочной полосы, рулежки и стоянок авиационной техники трудились аэродромные комбинированные плужно-щеточные машины АКПМ‑3. Эта машина смонтирована на шасси ЗИЛ‑130, имеет специальное щеточное оборудование, позволяющее производить тщательную очистку покрытия аэродрома, и плуг, сдвигающий снег в сторону.