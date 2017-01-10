В ноябре минувшего года гвардии капитан Денис Лубенько был назначен на должность начальника штаба — первого заместителя командира реактивного артиллерийского дивизиона 51‑й гвардейской артиллерийской бригады. Это назначение — закономерный итог успешной работы офицера в качестве командира батареи пушечного самоходного артиллерийского дивизиона 2С5 «Гиацинт».



По итогам ежегодного конкурса гвардии капитан Лубенько признан лучшим комбатом в Вооруженных Силах. Трижды он принимал участие в данном соревновании — и с третьего раза удача улыбнулась ему. Впрочем, элемент везения в подобных состязаниях имеет далеко не первостепенное значение. Долгожданной победе предшествовала кропотливая упорная подготовка, в которую командир батареи вложил немало усилий.

В 51‑ю гвардейскую артиллерийскую бригаду Денис Лубенько прибыл на должность командира взвода в 2009 году после окончания Военной академии Республики Беларусь. С первых дней службы зарекомендовал себя грамотным, любящим артиллерийское дело офицером. Много времени уделял совершенствованию профессиональной подготовки, старался пополнить багаж знаний, который приобрел в академии.

— Финал конкурса на звание лучшего командира артиллерийской батареи Вооруженных Сил прошел в сентябре, — рассказал гвардии капитан Денис Лубенько. — Вместе со мной из состава нашей воинской части в нем приняли участие еще два офицера: гвардии капитан Анатолий Матарас и гвардии старший лейтенант Дмитрий Скребец. Всего же в конкурсе участвовали 13 комбатов из различных артиллерийских воинских частей Вооруженных Сил.

Этапы конкурса носили разноплановый характер. Первым из них стала проверка экипировки командиров батарей. Серьезным испытанием для конкурсантов, по словам Дениса, было выполнение нормативов по боевой работе. Экзаменовали комбатов также по технической и тактической подготовке.