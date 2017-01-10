﻿ Долгожданная победа . 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Долгожданная победа 

10.01.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета  
Размер текста:
A
A
A

В ноябре минувшего года гвардии капитан Денис Лубенько был назначен на должность начальника штаба — первого заместителя командира реактивного артиллерийского дивизиона 51‑й гвардейской артиллерийской бригады. Это назначение — закономерный итог успешной работы офицера в качестве командира батареи пушечного самоходного артиллерийского дивизиона 2С5 «Гиацинт».

По итогам ежегодного конкурса гвардии капитан Лубенько признан лучшим комбатом в Вооруженных Силах. Трижды он принимал участие в данном соревновании — и с третьего раза удача улыбнулась ему. Впрочем, элемент везения в подобных состязаниях имеет далеко не первостепенное значение. Долгожданной победе предшествовала кропотливая упорная подготовка, в которую командир батареи вложил немало усилий.

В 51‑ю гвардейскую артиллерийскую бригаду Денис Лубенько прибыл на должность командира взвода в 2009 году после окончания Военной академии Республики Беларусь. С первых дней службы зарекомендовал себя грамотным, любящим артиллерийское дело офицером. Много времени уделял совершенствованию профессиональной подготовки, старался пополнить багаж знаний, который приобрел в академии.

— Финал конкурса на звание лучшего командира артиллерийской батареи Вооруженных Сил прошел в сентябре, — рассказал гвардии капитан Денис Лубенько. — Вместе со мной из состава нашей воинской части в нем приняли участие еще два офицера: гвардии капитан Анатолий Матарас и гвардии старший лейтенант Дмитрий Скребец. Всего же в конкурсе участвовали 13 комбатов из различных артиллерийских воинских частей Вооруженных Сил.

Этапы конкурса носили разноплановый характер. Первым из них стала проверка экипировки командиров батарей. Серьезным испытанием для конкурсантов, по словам Дениса, было выполнение нормативов по боевой работе. Экзаменовали комбатов также по технической и тактической подготовке.


Гвардии капитан Денис Лубенько

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В ноябре минувшего года гвардии капитан Денис Лубенько был назначен на должность начальника штаба —...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
«Мой папа – чемпион!»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика