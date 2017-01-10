﻿ «Мой папа – чемпион!». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

«Мой папа – чемпион!»

10.01.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета  
Размер текста:
A
A
A

На моем столе в кабинете военного информационного агентства зазвонил телефон, приятный женский голос вежливо поинтересовался: «Кому можно было бы сообщить новость, ведь вы же печатаете новостные сообщения?».

«Новостями занимается отдел новостей», — работая над очередным материалом о боевой подготовке, я попытался перевести стрелки… Но журналистская составляющая моего естества вовремя встрепенулась, стряхнув бюрократические сети, опутавшие сознание, и через секунду я уже уточнял детали события, ставшего причиной этого звонка…


Сержант контрактной службы Олеся Страхалис

 
Теги: Новости
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На моем столе в кабинете военного информационного агентства зазвонил телефон, приятный женский голос...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Глаза собаки – капли янтаря
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика