На моем столе в кабинете военного информационного агентства зазвонил телефон, приятный женский голос вежливо поинтересовался: «Кому можно было бы сообщить новость, ведь вы же печатаете новостные сообщения?».

«Новостями занимается отдел новостей», — работая над очередным материалом о боевой подготовке, я попытался перевести стрелки… Но журналистская составляющая моего естества вовремя встрепенулась, стряхнув бюрократические сети, опутавшие сознание, и через секунду я уже уточнял детали события, ставшего причиной этого звонка…