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Глаза собаки – капли янтаря

10.01.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета  
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Дружба дружбой, а служба службой. С этой поговоркой согласятся, пожалуй, все военнослужащие, но в данной истории все по-другому. Этот рассказ — об офицере-кинологе и его преданном мохнатом друге-напарнике.

Со стороны специально оборудованной площадки доносится громкий лай. Издали видно, как вокруг офицера кружит, радостно повиливая хвостом, овчарка, похожая на лису.


Старший лейтенант Андрей Тисецкий, Ешка и Ляля

 
 
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Дружба дружбой, а служба службой. С этой поговоркой согласятся, пожалуй, все военнослужащие, но в данной...

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