Дружба дружбой, а служба службой. С этой поговоркой согласятся, пожалуй, все военнослужащие, но в данной истории все по-другому. Этот рассказ — об офицере-кинологе и его преданном мохнатом друге-напарнике.

Со стороны специально оборудованной площадки доносится громкий лай. Издали видно, как вокруг офицера кружит, радостно повиливая хвостом, овчарка, похожая на лису.