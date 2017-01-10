Как отмечают эксперты, в ушедшем, 2016 году на рынке жилой недвижимости Беларуси был представлен наиболее низкий по сравнению с предыдущими годами объем предложения нового жилья, а на «вторичке» отмечалось низкое количество сделок купли-продажи. И такая тенденция наблюдалась не только в столице, но и в большинстве регионов.



Дальнейшее развитие рынка жилой недвижимости будет зависеть от общеэкономической ситуации в стране. В ближайшее время стоимость квадратного метра продолжит уменьшаться, что связано со снижением покупательской активности граждан. Даже с учетом уменьшения стоимости предлагаемого на продажу жилья цены на дома и квартиры остаются достаточно высокими для потенциальных покупателей.

По оценке председателя совета общественного объединения «Белорусская ассоциация «Недвижимость» Николая Простолупова, предпосылок для роста цен на жилую недвижимость нет. Что же касается некоторой корректировки средних цен, то причиной ее стал «уход» с рынка дешевых квартир, которые покупали наиболее активно.

Эксперт не исключает небольшого снижения цен в наступившем году — на уровне одного процента в месяц.

Судя по всему, сложившаяся ситуация потребует более гибкой политики и со стороны застройщиков. Скорее всего, они будут вынуждены снижать стоимость предлагаемого на продажу жилья либо активно использовать различные маркетинговые ходы для стимулирования продаж.



Количество сделок снизилось

По данным Национального кадастрового агентства, в Минске летом прошлого года объем продаж квартир находился на уровне 1.500 сделок в месяц, а с началом осени количество заключенных договоров снизилось примерно на 20 %. Квартирному рынку столицы теперь потребуется определенное время для восстановления спроса.



На фоне достаточно ровной ситуации в Минске в регионах спрос на жилье уменьшился. По сравнению с 2015 годом, наибольший отток покупателей отмечен в Гомельской, Гродненской и Могилевской областях. Исключение из правил — Витебская область, где покупателей жилья стало больше на 5,5 %.

Недорогое жилье — в фаворитах

Покупательский спрос все больше смещается в сторону готовых новостроек и квартир на высокой стадии готовности. Причем растет интерес к пригороду, где строятся жилые комплексы, обеспеченные всей необходимой для комфортного проживания инфраструктурой.

Что касается вторичного рынка, наибольшим спросом пользуются квартиры стандартных потребительских качеств в домах 1971–1999 годов постройки. Второе место по популярности удерживает современное непанельное жилье, построенное после 2000 года. Находит своего покупателя и жилье небольшой площади периода массовой застройки города, так называемые «хрущевки/брежневки». Возобновился интерес к элитным квартирам, цены на которые снизились на 25–30 %.

Цифры и факты

Всего за период январь — октябрь 2016 года в Минске было зарегистрировано 12.617 сделок. В минувшем году наибольшая активность на квартирном рынке столицы отмечалась в июне — 1.566 договоров, наименьшая в январе — 615. При этом в столице наблюдалось снижение количества покупателей из других областей страны.

Если говорить об аренде жилья, то за первое полугодие 2016 года доходность от сдачи квартир в аренду снизилась на 25–30 %. Однако в мае — июне падение ставок аренды остановилось. Сейчас предложение существенно превышает объем потенциального спроса. Кроме того, изменились требования арендаторов: квартиры с некачественной отделкой или без ремонта спросом не пользуются.

Компетентно

Директор одного из агентств недвижимости Владимир Чернушевич:

— Сейчас идет процесс привыкания к новым экономическим реалиям, новым ценам на недвижимость. Конечно, и ранее наблюдались колебания цен, но они «отыгрывали» свое падение в течение года-двух. И такое положение прочно укрепилось в сознании наших людей.

До сих пор у нас много строилось инвестиционной недвижимости с целью сохранения денежных средств. Кто-то вкладывал в землю, кто-то — в офисную недвижимость, кто-то — в квартиры. Однако всю эту недвижимость надо содержать, что сегодня требует все больших затрат. Тенденция такова, что и теперь многие собственники дожидаются у моря погоды, по привычке пытаясь попридержать свои дома и квартиры до лучших времен. Между тем сегодня у многих владельцев недвижимости еще есть возможность продать ее за достаточно хорошие деньги, минимизировав свои потери.

Приведу такой пример. Один из коттеджей, которые сейчас продаются через наше агентство, выставлялся на продажу еще в 2011 году. Сегодня собственник готов расстаться с ним за сумму в три раза меньше первоначальной. Если бы пять лет назад он прислушался к рекомендациям специалистов и снизил цену, коттедж давно уже был бы продан. А сегодня его и за четверть прежней цены никто не берет. Конечно, речь идет об исключительной ситуации и очень сложном объекте: четырехуровневом здании огромного метража. В среднем же продавцы элитных коттеджей снизили цены на 20–30 %. Удастся ли им продать недвижимость с таким дисконтом, покажет время. С моей точки зрения, ценам еще есть куда падать.