Организатор — фонд «Витебскоблимущество», г. Витебск, ул. «Правды», 38, тел.: (8 0212) 47-60-96, 48-87-04, сайты: www.gki.gov.by, www.fondgosim.vitebsk.by, е‑mail: gosim@vitebsk.by, gosim.aukcion@vitebsk.by.



Аукцион состоится 23 января 2017 г. в 15.00 в здании фонда «Витебскоблимущество» по адресу: г. Витебск, ул. «Правды», 38.

Заявления на участие в аукционе принимаются в рабочие дни с 8.00 до 13.00, с 14.00 до 16.00, последний день приема документов — 19.01.2017 до 16.00 по адресу: г. Витебск, ул. «Правды», 38, кабинет № 302. Заключительная регистрация участников — 23.01. 2017 с 14.00 до 15.00. К участию в торгах не допускаются участники, не прошедшие заключительную регистрацию.

Сумма задатка перечисляется до подачи заявления на участие в аукционе на расчетный счет № 3642903001402 в ф‑ле № 200 Витебское областное управление ОАО «АСБ Беларусбанк», МФО 150801635, получатель — фонд «Витебскоблимущество», УНП 300002495.

Участник, ставший победителем аукциона (претендентом на покупку), после окончания аукциона обязан: подписать протокол аукциона; не позднее 10 рабочих дней после утверждения в установленном порядке протокола аукциона внести плату за право заключения договора аренды земельного участка (часть платы — в случае предоставления рассрочки ее внесения исполкомом), возместить затраты на организацию и проведение аукциона, в том числе расходы, связанные с изготовлением и предоставлением участникам аукциона документации, необходимой для его проведения; расходы, связанные с формированием земельного участка и изменением земельного участка в результате такого формирования, в том числе с государственной регистрацией в отношении этого участка; не позднее 12 рабочих дней после утверждения в установленном порядке протокола аукциона заключить договор купли-продажи недвижимости и договор аренды земельного участка.

Информация о предыдущих аукционах опубликована в газете «Рэспублiка» от 14.10.2016.

Всем желающим предоставляется возможность предварительно ознакомиться с объектом продажи.