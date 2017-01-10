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В Минске по подозрению в двойном убийстве задержан уроженец Чечни

10.01.2017 17:39 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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В национальном аэропорту Минска прошла спецоперация. По подозрению в двойном убийстве белорусские силовики задержали уроженца Чечни, сообщает телеканал «МИР 24».

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Теги: Минск
 
 
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