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Пачки сигарет со "страшными" картинками появятся в Беларуси в марте

10.01.2017 19:55 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 10 янв — Sputnik. Пачки сигарет с новыми пугающими картинками, которые предупреждают о вреде курения, появятся в продаже в странах ЕАЭС уже в марте, сообщила во вторник Евразийская экономическая комиссия.

Евразийский экономический союз — экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. ЕАЭС был создан на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства, в союз входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия.

Пачки сигарет со "страшными" картинками появятся в Беларуси в марте
БелТА
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"17 марта 2017 года на сигаретных пачках в странах Евразийского экономического союза появятся новые "страшные" картинки", — говорится в сообщении ЕЭК.

Комиссия отметила, что на размещение пугающих картинок на сигаретных пачках согласно техрегламенту ЕАЭС осталось меньше трех месяцев.

Технический регламент предписывает нанесение "страшных" картинок на пачки с сигаретами либо размещение внутри вкладыша с предупреждениями о вреде курения. На пачках будут изображены пораженные человеческие органы. Площадь с картинкой должна занимать не менее половины пачки с каждой из основных сторон.

При этом в ЕЭК отметили, что запрещается наносить на упаковки информацию, напоминающую о вкусном и полезном, в частности, фруктах, ягодах и так далее.

"Ведь это приводит, по сути, к обману курильщиков, которые ассоциируют табачное зелье с полезными продуктами", — отмечает ЕЭК.

По этой же причине запрещено указывать количество смол, никотина, монооксида углерода — курильщики не должны думать, что сигареты с меньшим содержанием вредных веществ будут безопаснее.

Полный запрет на производство сигарет со "старыми" пачками вводится с середины ноября, при этом обращение товаров с менее устрашающими изображениями допускается до полной реализации в стране союза, где они были выпущены.

 
Теги: Минск
 
 
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ЕЭК против и указания на пачках содержания вредных веществ, чтобы курильщики не думали, что чем меньше никотина и смол, тем безопаснее.

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