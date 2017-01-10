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Задержанный в минском аэропорту по подозрению в двойном убийстве чеченец не понимает, за что его разыскивают в РФ

10.01.2017 18:43 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 10 января. Молодой чеченец, задержанный в минском аэропорту по подозрению в двойном убийстве, не понимает, за что его задержали и за что его разыскивают в России. Это следует из видеоопроса задержанного, который размещен на сайте МВД Беларуси.

Он рассказал, что в Минск приехал поездом из Москвы и собрался улететь в Стамбул.

10 января МВД Беларуси сообщило, что сотрудники уголовного розыска во взаимодействии с коллегами из Минского отдела внутренних дел на воздушном транспорте и органами погранслужбы задержали уроженца Чечни, подозреваемого в совершении двойного убийства. Информацию о возможном нахождении в Беларуси подозреваемого в совершении тяжкого преступления белорусские сыщики получили от коллег из России.

"Совместная спецоперация по розыску злоумышленника была организована после получения ориентировки из полиции РФ, — рассказал заместитель начальника ГУУР МВД полковник милиции Виктор Юзефович. — Времени было мало, всего сутки, работали даже ночью. Имелись достоверные сведения, что подозреваемый предпримет попытку скрыться, что в общем-то и подтвердилось. В результате совместных оперативно-розыскных мероприятий его задержали в зоне пограничного контроля Национального аэропорта Минск во время посадки на рейс".

Установлено, что россиянин пытался вылететь в Стамбул, чтобы избежать уголовного преследования. По имеющимся данным, задержанному инкриминируется убийство двух женщин 1960 и 1986 годов рождения в Хасавьюрте (Дагестан).
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 10 января. Молодой чеченец, задержанный в минском аэропорту по подозрению в двойном убийстве, не понимает, за что его задержали и за что его разыскивают в...

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