Доброе утро!

Два года назад в одном из госучреждений Швеции рабочий день уменьшили до шести часов. Эксперимент доказал: люди стали работать эффективнее, улучшилось их здоровье, повысился уровень удовлетворенности своей работой. Однако 6-часовой рабочий день слишком дорого обошелся работодателю, и с 2017 года работники этого учреждения вновь перешли на 8-часовой рабочий день. Это история из серии «чтобы вам не было обидно» и «даже не надейтесь». Хорошего дня!



Фото: Reuters

ВАЖНОЕ

Узнали, как будут строить жилье в 2017-м : без госзаказа, квартир в спутниках и дешевых кредитов. Складывается впечатление, что правительство мечтает, как граждане достанут сбережения и вложат их в жилые метры. А те, кто не израсходует «заначки» в этом году, обязательно сделает это в следующем.

Примерно через месяц туристы из 80 стран смогут приезжать в Беларусь без визы . Правда, только на пять дней и только через минский аэропорт. Смогут ли они выехать из нашей страны поездом или автобусом? Что будет, если иностранцу придется задержаться в Беларуси дольше чем на пять дней? TUT.BY собрал ответы на простые вопросы о безвизовом въезде — и вот наша полезная «пояснялка» . Кстати, в Минспорта и туризма ждут в первую очередь туристов из стран Европы, Северной Америки и Персидского залива, и прогнозируют , что общее количество гостей вырастет на 20%. Замминистра рассказал TUT.BY, насколько страна готова к масштабному их приему. А здесь мнение нашего политического обозревателя , что же значит это «открытие хрустального сосуда» и какой сигнал мы посылаем миру.

Стало известно, как не будут поддерживать госпрограммы и мероприятия: директивные кредиты урезали на треть. И правильно — именно накачка белорусской экономики директивными кредитами во многом стала причиной кризиса, дисбалансов и нынешней рецессии. Но с 2015 года правительство заметно сокращает нерыночные вливания.

Коммунальники подсчитали, сколько тратят на оплату жировки в Беларуси и в соседних странах . Сейчас усредненные платежи за жилищно-коммунальные услуги белорусской семьи из трех человек, проживающей в типовой двухкомнатной квартире, составляют около 30 рублей летом и 50 — зимой. Получается, что белорусы тратят на коммуналку 11% зарплаты, литовцы — 35%, поляки — четверть. Кстати, теперь платить станет еще удобнее: минчане наконец-то могут вводить показания счетчиков воды непосредственно в ЕРИП.

За год цены в Беларуси выросли на 10,6% — даже меньше, чем планировало правительство. Инфляцию, напомним, прогнозировали на уровне не выше 12%. В 2015 году инфляция в Беларуси составила 12%, а в 2014 году — 16,2%. В этом году, как прогнозируется, товары и платные услуги подорожают не больше чем на 9%.

ПОПУЛЯРНОЕ

FINANCE.TUT.BY поговорил с экспертами о том, чего ждать от рынка труда в наступившем году . Вырастут ли зарплаты, каких специалистов ждет сокращение и что делать, чтобы не попасть под увольнение? Важно читать всем.

Трехкратный чемпион мира по биатлону Вадим Сашурин поделился мнением о возвращении Дарьи Домрачевой после полуторагодичного перерыва. «Я понимаю желание Даши не терять связь с высоким спортивным уровнем… Когда долго находишься в одной среде, знаешь, что делать и как, у тебя большой опыт и много знаний, тяжело отказаться от такого образа жизни. У меня тоже была мечта бегать до сорока лет. Это все хорошо, но надо найти силы уйти из спорта пораньше и успеть реализоваться где-то еще».

Вот потрясающе живая и яркая история о том, как журналист переночевал на свалке при температуре -30 °C . Поскольку герой сериала Discovery «Выжить любой ценой» Беар Гриллс до полигона под Минском еще не добрался, провести там ночь при морозе пришлось нашему журналисту Василию Семашко. А в Сербии в палатках при -20ºС, кстати, сейчас замерзают мигранты .



Фото: Василий Семашко

Разбирались в страшном происшествии в Барановичах в Рождество : парень убил бывшую девушку, когда та пришла забирать свои вещи. Оказалось, что он ранее ее избивал, а она все не решалась с ним порвать. Заканчиваются такие истории, как видите, трагически.

Медики выяснили, зачем нужен аппендикс . Спойлер: а он действительно нужен!

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ НА ДОСУГЕ

Недавно Беларусь взбудоражила новость — в стране открыли очередное месторождение нефти — «Угольское» . Оптимисты заговорили об энергетической независимости, а скептики принялись за сочинение новых анекдотов про объемы добычи белорусского углеводорода, намекая на их ничтожность. Как обстоят дела на месте — в нашем репортаже прямо с места, где под ногами течет нефть (на самом деле нет).



Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

Представители министерства образования пояснили новшества в правилах поступления и сдачи ЦТ: десятиклассники не смогут сдавать тестирование, а сертификаты прошлогоднего ЦТ не будут действительны в этом году.

Пограничники Литвы отказали белорусу во въезде в страну — на автомобиле мужчины имелись наклейки с советской символикой . Литовскими законами демонстрация коммунистической символики запрещена, снимать наклейки белорус отказался — пришлось возвращаться на родину.

Хирург из Полоцка, который не увидел батарейку в организме 2,5-летней пациентки, после второго судебного разбирательства получил более суровое наказание . Почему доктора судили во второй раз, TUT.BY пояснила мама пострадавшей девочки — оказывается, это была совсем не ее инициатива.

Программа «Мультиклуб», которая выходила на белорусском телевидении 14 лет, закрылась еще в середине нулевых. Но ее зрители до сих пор помнят Пацу-Вацу, которого миллионы мальчишек и девчонок считали лучшим в мире ведущим. Создатель этого инопланетянина рассказал нам, почему Паца-Ваца больше не нужен телевидению и как он живет в Сети .

Британский стартап с белорусскими корнями Kino-Mo попал в десятку «самых странных и удивительных» гаджетов на выставке CES-2017. "Kino-Mo зацепил с первого взгляда его плавающим трехмерным «голографическим» Пикачу. Невероятно красочные и реалистичные изображения всего — от фастфуда до известного предпринимателя Марка Кьюбана — заставило поверить, что голограммы наконец здесь! Хотя технически это не настоящая голограмма".

В начале нынешнего года в Москве откроется новая станция метро — «Минская». Хотите посмотреть, какой она будет? Тогда вам сюда . В дизайне «Минской» обыграли военную тематику, а в Минске на станции «Московская», напомним, есть панно, на которых изображены исторические сооружения столицы России и часы, напоминающие куранты Кремля.



Изображение с сайта al-sp.ru

Если вам совершенно нечем заняться вы очень любознательны, то не пожалеете 9 часов и на столь бессмысленное занятие, как попытка достичь дна таблицы Excel . Она, мы думали, бесконечна — но молодой американец нас переубедил.

Все новости вторника, 10 января

Перед началом рабочего дня давайте поиграем в мобильную ностальгию. На днях первому iPhone исполнилось десять лет, а мы все еще помним «те самые» смартфоны и кнопочные телефоны, которые были в моде 10, а то и 20 лет назад. Испытайте свою музыкальную память и узнайте восемь гаджетов-легенд по мелодии звонка. Пилилим-пилилим, пилилим-пилилим… Вам звонят, говорите, алло, алло!

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