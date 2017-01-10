В декабре 2016 года стало известно , что в планах городских властей снести «БелЭкспо» ради строительства арабского многофункционального комплекса. В январе 2017-го администрация выставочного центра попросила Мингорисполком не демонтировать здание в первой половине года, потому что на это время уже запланировано несколько важных мероприятий. TUT.BY выяснил, что дальше будет с популярной книжной ярмаркой, которая работает здесь с 2000 года.





«Павильоны на Янки Купалы — место наработанное, образованный люд путь сюда знает», — обеспокоены известием о переезде ярмарки «Мир книг» все, кто работает здесь.

На основной демонстрационной площадке «БелЭкспо» — в стеклянном кубе — проходят республиканские и международные выставки. У «Мира книг» своя территория — два торговых павильона-шатра на улице.





Постоянный организатор ярмарки — компания «Макбел». У нее заключен договор с «БелЭкспо» о предоставлении выставочных площадей — это 230 торговых мест. Как правило, один предприниматель арендует от двух до пяти «точек». В зависимости от ассортимента.





— На территории «БелЭкспо» книжная ярмарка проводится с 2000 года. Начинали с одного раза в неделю, по субботам. Со временем, когда интерес возрос, перешли на ежедневный график, с выходным по понедельникам. В 2005 году были оборудованы павильоны, в которых работаем по сей день, — поясняет Дмитрий Макаров, генеральный директор оптово-розничного книготоргового и издательского предприятия «Макбел» (компания также занимается организацией Минской международной книжной выставки-ярмарки. — TUT.BY).





Выставку Дмитрий сравнивает с книжным супермаркетом, где в основном представлены российские и белорусские издательства.

— Если необходима узкоспециальная литература, которая не пользуется массовым спросом, ее могут привезти под заказ. Многие продавцы годами работают на ярмарке. И уже могут лекцию прочесть о той литературе, которой торгуют. Покупатели, кто из старшего поколения, до сих пор говорят — «пойти на клуб». Это выражение из 1990-х, когда в Минске были популярны книжные клубы. Один из самых известных проходил в Доме офицеров. Официально там разрешался только обмен литературой, продажа была запрещена, — рассказывает Макаров.





К известию о сносе павильонов «БелЭкспо» участники ярмарки были готовы. Говорят, «шесть лет под угрозой бульдозеров». Впервые о сносе заговорилив 2010 году, когда обсуждалась новость о том, что оманский инвестор построит здесь пятизвездочный отель. В конце минувшего года подтвердилась информация о строительстве многофункционального комплекса на месте выставочного центра и зданий, в которых до 2012 размещалась 2-я больница (четыре корпуса, которые имеют историческую ценность, сохранят).

— Готовимся к переезду, ищем подходящий вариант, — говорит Дмитрий Макаров.





Подходящий вариант — это помещение в центре города площадью 1500 квадратных метров, где есть отопление, освещение, санузлы.

— Нам предлагали рассмотреть новые торговые центры, но там аренда по 50 долларов за квадратный метр. Мы не потянем… В «БелЭкспо» — намного меньше. Благодаря этому цены на ярмарке в 1,5−2 раза ниже, чем в магазинах, — говорит Дмитрий. — Были предложения по переезду в спальные микрорайоны — Лошица, Малиновка, но от этого сразу отказались. Думаем о покупателях, они со всего города приезжают. Поэтому ищем помещение в центре, в шаговой доступности от метро.





Один из обсуждаемых вариантов — производственные помещения на улице Раковская, где еще год назад был хлебозавод N 1 . Этот вариант предложило предприятие «Минская спадчина», оно отвечает за застройку Верхнего города, Троицкого и Раковского предместий.

— Здание в хорошем состоянии, пригодно к использованию. Это помещение, где был сухарный цех. Ремонт необходим, но не капитальный, достаточно текущего, — пояснили TUT.BY в отделе арендных отношений УП «Минская спадчина».

Организаторы ярмарки говорят, что большинство предпринимателей согласны переехать на Раковскую. Но продавцы взволнованы. Одна из постоянных участниц ярмарки «Мир книг» рассказывает, что съездила на Раковскую посмотреть здание.

— Припарковаться там негде, это большой минус, конечно. Да и на Янки Купалы люди годами за книгами приходят. А туда кто пойдет? Реклама нужна. Но смысл это обсуждать? Договоров с нами еще никто не заключал.





Звучат и совсем безрадостные реплики.

— Надо заканчивать эти книжные дела… Покупательские возможности падают. Действительно стоящих изданий по нашей специализации — это книги по искусству, архитектуре — выпускается в 3−4 раза меньше, чем еще несколько лет назад.

«Переживаем все, конечно. Здесь место удачное, люди его знают…» — резюмирует продавец художественной литературы, попутно консультируя нас по новинкам. Атмосфера «книжного развала» располагает к разговорам о том, «что почитать?».

Но на этот раз, по всей видимости, переезда не избежать. Дата пока не озвучена. Ближайшие три месяца, до начала апреля, ярмарка работает по старому адресу в павильонах «БелЭкспо».



