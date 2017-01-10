МИНСК, 11 янв – Sputnik. Учреждения здравоохранения Беларуси будут предоставлять налоговым органам сведения о лечении граждан на стационаре, чтобы им необоснованно не предъявляли к уплате сбор на финансирование государственных расходов – налог на "тунеядцев", сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения республики.

Такое решение было принято Минздравом после совещания в МНС по отдельным вопросам реализации норм декрета № 3 "О предупреждении социального иждивенчества".

"В ходе совещания заинтересованные госорганы пришли к договоренности о необходимости снятия социальной напряженности по вопросам реализации норм декрета, в частности, исключения случаев предъявления необоснованных требований по уплате сбора", – сказали в Минздраве.

Там также уточнили, что в виду имеются граждане, которые не работали в 20015 году и перенесли определенные заболевания (получили травмы), а также женщины, находившиеся под наблюдением во время беременности, родов и в послеродовой период.

Минздрав поручил учреждениям здравоохранения при обращении указанных граждан выдавать им выписки из медицинских документов, содержащие решение врачебно-консультационной комиссии (далее – ВКК) о наличии признаков временной нетрудоспособности за конкретный период времени: в случаях оказания помощи амбулаторно (при острых заболеваниях, обострении или декомпенсации хронических заболеваний, оперативных вмешательствах) и медицинском наблюдении женщин во время беременности, родов и в послеродовой период (с 30 недель беременности на 126 календарных дней).

Также этим людям будет выдаваться эпикриз медицинской карты стационара (его дубликат), который подтверждает конкретный период лечения.

Кроме того, предусмотрено, что такая же информация будет предоставляться налоговым органам, но только при наличии письменного согласия граждан на это.

Ранее в СМИ начали публиковаться факты, когда извещения об уплате сбора ошибочно получали лица, не попадающие под действие декрета №3, например, женщины, находящиеся в декрете, солдаты-срочники, извещения даже приходили на имя умерших. Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил доработать декрет, устранив в документе недостатки.