В 2016 году милиция региона раскрыла дело об изнасиловании и убийстве школьницы, которые произошли в 1991-м. Подробности сообщил на пресс-конференции начальник УВД облисполкома Виктор Сенько.

Трагические события развивались в конце сентября 25 лет назад. Пропала 7-летняя ученица одной из витебских школ. Ее поиски и в тот день, и в последующий ничего не дали, хотя и все помещения школы, и округу прочесали, казалось, очень тщательно. А на третий день с утра старшеклассники, убиравшие мусор на территории учебного заведения, в дальнем углу за сараями наткнулись на тело. Труп находился в мешке, на девочке не оказалось ни обуви, ни колготок, ни нижнего белья.

Эксперты установили, что смерть девочки наступила от удушения, но прежде она была изнасилована. С тела жертвы взяли биологический материал насильника, но в то время в нашей стране по нему смогли установить лишь группу крови. Отрабатывали возможных преступников, имеющих искомую группу. Более полные экспертизы тогда производили в Германии, но и там из-за небольшого количества вещества не смогли выделить генотип. Не удалось это и российским специалистам. На этом расследование застопорилось.

Лишь по прошествии 25 лет сотрудники уголовного розыска установили виновного. Им оказался сварщик из бригады строителей, которая проводила ремонт в той самой школе.

Но привлечь преступника к ответственности не смогли — в 2005 году он покончил жизнь самоубийством. При вскрытии взяли биологические образцы его крови. В начале прошлого года назначили очередное исследование, оно и выдало искомый генотип. Совпадение с геномом, полученным по делу, оказалось стопроцентным.

Всего в 2016 году в области раскрыли 171 преступление прошлых лет, в том числе 6 особо тяжких (убийство, вымогательство, два тяжких телесных повреждения, повлекших смерть, и два разбойных нападения) и 18 тяжких преступлений. Убийство и изнасилование школьницы было одним из самых давних.