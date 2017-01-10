Соответствующее распоряжение принято губернатором в начале января. В ближайшее время в области ожидается потепление вплоть до плюсовой температуры. А значит, лед начнет таять и терять свою прочность, сообщает «Вечерний Брест».



Фото: Вечерний Брест

— Запрет введен в соответствии с правилами охраны жизни людей на водах и будет действовать до достижения льдом определенной толщины и прочности. Безопасным считается лед толщиной не менее 7 см. Если на лед выходит несколько человек, толщина ледяного покрытия на водоеме должна быть еще больше. Массовые катания разрешены при толщине льда не менее 25 см. Это нормы утверждены постановлением Совета министров Республики Беларусь от 11 декабря 2009 № 1623, — поясняет председатель Брестской городской организации ОСВОД Инга Якуш.