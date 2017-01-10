МИНСК, 11 янв – Sputnik. Тарифы на жилищно-коммунальные услуги на 2017 год утверждены в Гродненской области, соответствующее решение облисполкома было опубликовано в среду Национальном правовом интернет-портале.



© Sputnik Виталий Аньков Показания счетчиков воды уже можно вводить в ЕРИП

Правительство Беларуси в конце декабря 2016 года установило предельно допустимые тарифы на ЖКУ, ориентироваться на которые должны все области и Минск. До начала 2017-го тарифы были утверждены в Брестской и Витебской областях.

Так, стоимость водоснабжения в Гродненской области не будет превышать 0,5301 рубля за кубометр, а цена водоотведения – не более 0,354 рубля за кубометр. Техобслуживание лифта будет стоить 1,19 рубля, а техобслуживание жилых домов – 0,1 рубля за квадратный метр жилья.

Утвердили в Гродненской области и тарифы, обеспечивающие полное возмещение затрат. Так, кубометр водоснабжения будет стоить по "полному тарифу" 0,7726 рубля, канализации — 0,6384.

В целом стоимость коммунальных услуг в Гродненской области не отличается от Брестской и Витебской.

В 2017 году стоимость коммунальных услуг подорожала на 10-20%, предполагается, что в ближайшие годы белорусы будут возмещать 100% затрат на оказание ЖКУ. При этом пока, по расчетам коммунальщиков, белорусы тратят на коммунальные услуги в среднем 11% своего дохода, тогда как в ближайших странах – значительно больше.