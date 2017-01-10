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Тарифы на услуги ЖКХ утвердили в Гродненской области

11.01.2017 09:43 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 11 янв – Sputnik. Тарифы на жилищно-коммунальные услуги на 2017 год утверждены в Гродненской области, соответствующее решение облисполкома было  опубликовано в среду Национальном правовом интернет-портале.

Тарифы на услуги ЖКХ утвердили в Гродненской области
© Sputnik Виталий Аньков
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Правительство Беларуси в конце декабря 2016 года установило предельно допустимые тарифы на ЖКУ, ориентироваться на которые должны все области и Минск. До начала 2017-го тарифы были утверждены в Брестской и Витебской областях.

Так, стоимость водоснабжения в Гродненской области не будет превышать 0,5301 рубля за кубометр, а цена водоотведения – не более 0,354 рубля за кубометр. Техобслуживание лифта будет стоить 1,19 рубля, а техобслуживание жилых домов – 0,1 рубля за квадратный метр жилья.

Утвердили в Гродненской области и тарифы, обеспечивающие полное возмещение затрат. Так, кубометр водоснабжения будет стоить по "полному тарифу" 0,7726 рубля, канализации — 0,6384. 

В целом стоимость коммунальных услуг в Гродненской области не отличается от Брестской и Витебской. 

В 2017 году стоимость коммунальных услуг подорожала на 10-20%, предполагается, что в ближайшие годы белорусы будут возмещать 100% затрат на оказание ЖКУ. При этом пока, по расчетам коммунальщиков, белорусы тратят на коммунальные услуги в среднем 11% своего дохода, тогда как в ближайших странах – значительно больше.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 24
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Стоимость жилищно-коммунальных услуг для жителей Гродненщины будет такой же, как и других областей.

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