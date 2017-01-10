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Ночью на новополоцком "Нафтане" загорелась колонна термокрекинга

11.01.2017 09:15 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 11 января. По информации Министерства по чрезвычайным ситуациям, нынешней ночью на территории нефтеперерабатывающего завода "Нафтан" в Новополоцке произошло возгорание.

"В 3.01 поступило сообщение о загорании колонны К201 технологической установки "Висбрекинг-термокрекинг" при проведении пусконаладочных работ с выходом установки на рабочие параметры на территории ОАО "Нафтан" в Новополоцке", — говорится в сообщении Витебского областного управления МЧС.

Работниками МЧС загорание ликвидировано. Технологический процесс предприятия не нарушен. Причина загорания устанавливается.

ОАО "Нафтан" — это крупный нефтеперерабатывающий и нефтехимический комплекс, который выпускает различные виды топлива, масла смазочные и битумы, ароматические углеводороды и продукты нефтехимии.
БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 11 января. По информации Министерства по чрезвычайным ситуациям, нынешней ночью на территории нефтеперерабатывающего завода "Нафтан" в Новополоцке...

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