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МВД: Пропавшие 25 иностранных студентов БГЭУ могли воспользоваться каналом нелегальной миграции в страны Евросоюза
11.01.2017 08:50 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 11 января. Слушатели Белорусского государственного экономического университета из Бангладеш и Сенегала могли использовать учебу в вузе как прикрытие, чтобы потом по "серым" каналам переправиться в страны Евросоюза. Об этом заявили в Министерстве внутренних дел, комментируя исчезновение 24 граждан Бангладеш и одного сенегальца, передает телеканал
Группа из 48 человек поступила на факультет довузовского обучения в прошлом году и сначала в полном составе ходила на занятия. Однако за последний месяц экономический университет недосчитался половины слушателей. Не нашли их и по месту проживания, в общежитии.
"Мы их приняли для обучения на подготовительное отделение, чтобы они получали знания по русскому языку и затем продолжили обучение в стенах нашего университета. Почему они оставили места регистрации — ну, наверное, цели у них были иные, чем те, которые мы предполагали", — сказал в эфире телеканала проректор по учебной работе БГЭУ Владимир Хмельницкий.
"В конце 2016 года в отдел по гражданству и миграции Ленинского РУВД неоднократно обращалось руководство Белорусского государственного экономического университета с заявлением о том, что с места регистрации убыли 24 студента Бангладеш и один — Сенегала. По имеющейся информации, часть этих студентов была задержана правоохранительными органами Российской Федерации. Причины убытия в настоящее время устанавливаются", – отметил начальник отдела по гражданству и миграции Ленинского РУВД Минска Антон Гапоненко.
Как сообщает ОНТ, оставшиеся бангладешцы сейчас исправно посещают занятия, но куда исчезли их земляки, сказать не могут. Их уровень владения русским языком пока крайне низкий. В экономическом университете обучаются студенты из 32 стран, и руководство заявляет, что чрезвычайных ситуаций с иностранцами ранее не происходило.
По данным телеканала, в милиции не исключают, что истинной целью граждан Бангладеш и Сенегала могли быть страны Евросоюза. В последние годы в Беларуси зафиксировано более ста фактов, когда иностранцы используют студенческие каналы для миграции.
Алексей Орешко, БелаПАН.
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МВД: Пропавшие 25 иностранных студентов БГЭУ могли воспользоваться каналом нелегальной миграции в страны Евросоюза
Минск, 11 января. Слушатели Белорусского государственного экономического университета из Бангладеш и Сенегала могли использовать учебу в вузе как прикрытие, чтобы...
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