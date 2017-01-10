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В отношении должностного лица "Гродненского мясокомбината" возбудили уголовное дело
11.01.2017 09:54 — Новости Общества | Tut.by
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении должностного лица открытого акционерного общества «Гродненский мясокомбинат» и руководителя частного торгового унитарного предприятия Гродно. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.
Уголовное дело возбудили по факту хищения путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенного в особо крупном размере (ч. 4 ст. 210 Уголовного кодекса Беларуси). Санкции по этой статье предусматривают до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
ОАО «Гродненский мясокомбинат» — одно из крупнейших мясоперерабатывающих предприятий Беларуси. По итогам I полугодия 2016 года занял 78-е место среди акционерных обществ страны по размеру чистой прибыли, заработав 26,4 млрд неденоминированных рублей.
(Будет дополнено)
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Уголовное дело возбудили по факту хищения путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенного в особо крупном размере.
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