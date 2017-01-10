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Пятидневный безвизовый режим начнет действовать с 12 февраля
11.01.2017 09:55 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 11 января. Пятидневный безвизовый режим для граждан 80 государств, прибывающих через национальный аэропорт Минск, в Беларуси начнет действовать с 12 февраля, сообщает в "Твиттере" МИД Беларуси.
11 января на Национальном правовом интернет-портале опубликован указ президента от 9 января № 8 "Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан", который вступает в силу через месяц после официального опубликования.
Как сообщалось, документ устанавливает безвизовый порядок въезда в Беларусь на срок не более пяти суток через национальный аэропорт Минск. Указ распространяется на 39 стран Европы, включая весь Евросоюз, а также Бразилию, Индонезию, США, Японию и некоторые другие государства.
По словам начальника главного консульского управления Министерства иностранных дел Игоря Фисенко, МИД не исключает возможности расширения в будущем перечня стран, граждане которых смогут въезжать в Беларусь без визы на пять дней. "Что касается развития этого перечня стран, то, конечно, это возможно. В первую очередь мы будем отвечать взаимностью на подобные меры со стороны других государств, а также с учетом того, что международные отношения развиваются и наши двусторонние отношения с иностранными государствами развиваются, появляются новые партнеры, естественно, они могут включаться в перечень по мере развития отношений", — отметил представитель внешнеполитического ведомства 10 января на брифинге в пресс-центре агентства БелТА.
Минспорта и туризма прогнозирует увеличение турпотока на 20% в результате указа о безвизовом въезде. Вместе с тем, по мнению экспертов, указ следует воспринимать со сдержанным оптимизмом и не стоит ждать мгновенных результатов с ростом посещаемости Беларуси иностранными туристами.
Алексей Александров, БелаПАН.
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Минск, 11 января. Пятидневный безвизовый режим для граждан 80 государств, прибывающих через национальный аэропорт Минск, в Беларуси начнет действовать с 12...
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