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33-летний минчанин, совершивший нападение на магазин Preston, предстанет перед судом
11.01.2017 10:21 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 11 января. В Минске окончено следствие по делу о разбойном нападении на магазин Preston в Первомайском районе столицы, сообщил БелаПАН официальный представитель управления Следственного комитета по Минску Алексей Климович.
Как сообщалось, 10 ноября 2016 года около часа ночи неизвестный зашел в супермаркет, достал из кармана пистолет и пытался завладеть у кассира денежными средствами в сумме не менее 1.700 рублей. Несмотря на произведенный для устрашения холостой выстрел, завладеть деньгами обвиняемый так и не смог. После чего, пытаясь избежать задержания сотрудниками милиции, прошел к выходу и скрылся.
Следственно-оперативная группа провела осмотр магазина, допросила свидетелей и очевидцев, изучила записи камер видеонаблюдения. Полученные данные позволили в кратчайшие сроки установить лицо, совершившее нападение. В ходе расследования по уголовному делу следователи установили, что 33-летний минчанин заранее готовился к преступлению. Приобрел солнцезащитные очки, шапку и газобаллонный пневматический пистолет. Эти предметы были у него изъяты в ходе обыска по месту жительства.
На основе собранных доказательств мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 207 УК (разбой). Обвиняемый находится под стражей.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
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Минск, 11 января. В Минске окончено следствие по делу о разбойном нападении на магазин Preston в Первомайском районе столицы, сообщил БелаПАН официальный представитель...
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