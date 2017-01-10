Большинство экспертов и политиков сходятся во мнении, что «5 дней без визы» — позитивная инициатива белорусских властей, но обращают внимание на ряд ограничений, которые должны быть сняты с безвизового режима для его эффективной работы.

5 дней на всё

Сегодня был официально опубликован Указ Александра Лукашенко, в соответствии с которым при въезде через аэропорт Минск-2 жители 80 стран смогут находиться в Беларуси 5 дней без виз. Указ вступит в силу через месяц — 11 февраля.

Что известно про этот документ? Во-первых, он распространяется на 39 стран Европы, включая весь Евросоюз, а также Бразилию, Индонезию, США, Японию и иные государства.

В пресс-службе президента подчеркивают, что это «благоприятные в миграционном плане страны, стратегические партнеры Беларуси и государства, в одностороннем порядке установившие безвизовый режим в отношении белорусских граждан». Новые правила охватывают также такую категорию, как неграждане Латвии и лица без гражданства Эстонии. Есть в списке и три негосударства — это Гонконг (Сянган), Макао (Аомынь) и Мальтийский Орден.

Во-вторых, для въезда без визы нужно необходимо иметь при себе действительный паспорт и средства (в общей сложности на пять дней не меньше чем 230 рублей), медицинскую страховку.

Нельзя будет воспользоваться безвизовым режимом тем, кто летит к нам или от нас в Россию, так как на этих рейсах сейчас нет паспортного контроля.

Что еще известно об Указе? — МИД разъясняет

Нововведение вызвало такой интерес, что Министерство иностранных дел 10 января провело день ответов на вопросы. Благодаря ему стали известны дополнительные подробности.

Во-первых, выехать из Беларуси нужно так же, как и приехать: через аэропорт «Минск-2».

Во-вторых, европейцев по внутренним документам не пустят. А для граждан Вьетнама, Гаити, Гамбии, Гондураса, Индии, Китая, Ливана, Намибии, Самоа действуют дополнительные требования: наличие многократной визы государств ЕС или Шенгенской зоны с отметкой о въезде на их территорию, а также обратных авиабилетов.

В-третьих, иностранцам, которые воспользовались режимом «5 дней без визы», не потребуется регистрация.

В-четвертых, нельзя будет воспользоваться этим режимом больше чем на 90 дней в год, т. е. не больше 16 прилетов в «Минск-2».

В-пятых, день прибытия и день убытия входят в дни пребывания, считать дни пребывания будут по штампу в паспорте, который поставят по прилету.

В-шестых, нарушителям, которые просидят в Беларуси дольше пяти дней, грозит административная ответственность.

В-седьмых, срок пребывания в Беларуси можно продлить в случае болезни, стихийных бедствий или иных непредвиденных обстоятельств, препятствующих выезду. При продлении придется получить визу.

Почему именно эти страны?

«5 дней без визы» вызвало неподдельный интерес и в основном позитивный, кто-то засобирался в гости к родственникам и друзьям (в основном это касается эмигировавших когда-то белорусов), а кто-то попытался понять особенности указа, который регламентирует «акцию».

«Ну вот дождались, наконец. Последние месяцы 2016 года проходило межведомственное согласование этого решения, и вот вроде всё уладили. Хороший, правильный ход», — подчеркнул старший аналитик BISS Денис Мельянцов.

Журналист Виктор Малишевский задался вопросом , почему именно 80 стран. По его подсчетам, туристы из 33 стран из 80 вообще не посещали Беларусь в 2015 году.

«Например, Намибия, или Гамбия. Жители этих африканских стран стали счастливыми обладателями без визы в Беларусь. А, например, Кения или там Буркина Фасо — нет и нет. Почему? Гамбия — это 0 (ни одного) туриста (2015 год), зеро в графе экспорт/импорт. Намибия — 2 тонны винограда в 2016 году. И всё. Почему 80 стран, а не 180?» — спросил он.

Список стран, для которых Беларусь вводит безвизовый въезд, естественно, не случаен, в свою очередь, заявил начальник главного консульского управления МИД Беларуси Игорь Фисенко.

«В течение нескольких лет мы последовательно шли к этому шагу. Сначала было принято решение об установлении безвизового въезда в Беловежскую пущу. В прошлом году — в регион, прилегающий к Августовскому каналу. И вот в качестве венца этого процесса последовало решение, открывающее фактически всю страну для безвизового въезда», — рассказал Фисенко.

Теперь, говорит дипломат, официальный Минск ждет ответных шагов, в частности со стороны Европейского союза. «Мы надеемся, что Европейским союзом это решение будет принято к сведению и последуют какие-то встречные шаги в направлении развития контактов между Беларусью и ЕС», — цитирует Фисенко БелТА.

Ложка дегтя

Второй вопрос от интересующихся новым указом: почему только через аэропорт «Минск-2»?

«Мне сразу показалось, что это хорошее решение («5 дней без визы», прим. БДГ), направленное на открытость страны и расширение связей с гражданами других стран мира. Первый шаг к установлению безвизового режима со странами Европейского Союза , пусть пока и в одностороннем порядке. Ибо это дает надежду на то, что и они скоро отменят свои визы для наших граждан. Однако без виз к нам могут прибыть туристы только через национальный аэропорт и никак иначе», — прокомментировал решение экс-председатель Верховного Совета Беларуси Мечислав Гриб.

По его мнению, это отсекает туристов из ближайших к Беларуси стран — Латвии, Литвы, Польши. «Почему власти ввели такое ограничение, почему вкинули ложку дегтя в бочку меда мне не известно», — отметил он.

Впрочем, нужно отметить, что для жителей Польши перелет в некоторых случаях даже выгоднее, чем поездка на поезде. Поэтому для них эта проблема не должна быть актуальной.

Обратил внимание Гриб и на небольшой срок пребывания без визы в Беларуси. «Значит иностранные туристы, прибывшие к нам в безвизовом порядке не смогут это время использовать для кратковременного отдыха или лечения и вынуждены будут ограничится чисто туристическими поездками», — считает Гриб.

Экс-руководитель белорусского парламента считает такие ограничения вредными. «Власти, провозгласив хорошее дело сказали А, а Б не сказали и начали вводить разного рода ограничения направленные, в принципе, против самой системы безвизового режима. Нельзя быть хитрее всех, тем более, что эта хитрость видна за версту невооруженным взглядом», — заключил Мечислав Гриб.

Ответный шаг

«Несколько лет назад я обращалась к Верховному комиссару Евросоюза Бениты Ферреро-Вальднер с предложением вообще отменить визы в страны ЕС для граждан Беларуси, как это было сделано для граждан, например, Литвы или Польши. Она мне ответила, что первый шаг должен сделать белорусская сторона», — прокомментировала новую инициативу председатель Совета БНР Ивонка Сурвилла.

Она подчеркнула, что «белорусы должны иметь возможность ездить в страны Евросоюза, в общем страны Запада, свободно, без виз». «Понимаю, что реализация этой цели займет определенное время, но что Брюсселю необходимо сделать уже сейчас — это снять чрезмерную пошлину за визу в шенгенскую зону, для граждан Беларуси сейчас больше, чем для граждан России. Это абсурдная ситуация», — добавила она.

По ее словам, «Беларусь исторически была частью Европы и будет ей, она должна быть открыта для Европы — как и Европа должна быть открыта для нее».

К сожалению, с ответным шагом может выйти заминка. Беларусь на данный момент не способна выполнить соглашение о реадмиссии в понимании Евросоюза, заявил 10 января Фисенко.

«Два года назад отношение к этому вопросу было одним. Но после миграционного кризиса в Европе произошла определенная переоценка ценностей, в том числе на экспертном уровне. В той ситуации, в которой мы сегодня находимся, мы не считаем, что способны выполнить соглашение о реадмиссии в том понимании, в котором это считает необходимым Европейский союз. У нас просто нет для этого соответствующей инфраструктуры » , - заявил Игорь Фисенко.

» , — цитирует его БелТА . «То есть, надо быть готовыми реально принимать людей, которые будут возвращаться к нам в рамках процедуры реадмиссии. Для этого необходимы время и деньги, —

По его данным, с этим соглашением увязано все упрощение визового режима, в результате удешевление "шенгена" или его отмена может быть отложено в очень долгий ящик.

Срок должен быть увеличен

«Отмена виз на 5 дней, которую сейчас вводят власти, — это шаг в позитивном направлении, но он должен стать только первым этапом. Для настоящей активизации туризма и бизнес-контактов этот срок должны быть продлен до 30-60 дней и не зависить от места въезда в Беларусь иностранца», — прокомментировал БДГ инициативу властей председатель Движения «За Свободу» Юрий Губаревич.

Он напомнил, что несколько лет назад движение обращалось к белорусским властям с призывом отменить визы для граждан ЕС и США. «Нашей стране есть что показать и чем привлечь добросовестных гостей. Туризм в Беларусь может стать одной из ключевых отраслей для создания новых рабочих мест, экономического роста и привлечения инвестиций», — было сказано в заявлении организации.

За 2016 год на либерализацию визового режима пошли ряд стран Средней Азии — Кыргызстан, Узбекистан и Казахстан. Неизвестно, их ли пример, или надежды на рост доходов от въездного туризма стали для властей Беларуси «последней каплей» для введения режима «5 дней без визы». В любом случае эта инициатива пока в целом кажется позитивной, а конкретные ее результаты могут быть заметны уже 12 февраля.