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В Оршанском районе задержали микроавтобус с почти 750 литрами водки из Казахстана
11.01.2017 10:38 — Новости Общества | Tut.by
Незаконный груз задержали вечером 10 января возле деревни Высокое Оршанского района,
Сотрудники ГАИ и отдела по борьбе с экономическими преступлениями Оршанского РОВД задержали микроавтобус Volkswagen под управлением 25-летнего гражданина Казахстана. Он перевозил без соответствующих документов 749 литров водки производства своей страны без акцизных марок Беларуси.
Незаконный груз изъят, проводится проверка.
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Незаконный груз изъят, проводится проверка.
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