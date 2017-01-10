﻿ В Оршанском районе задержали микроавтобус с почти 750 литрами водки из Казахстана. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

В Оршанском районе задержали микроавтобус с почти 750 литрами водки из Казахстана

11.01.2017 10:38 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Незаконный груз задержали вечером 10 января возле деревни Высокое Оршанского района, сообщает МВД Беларуси.

Сотрудники ГАИ и отдела по борьбе с экономическими преступлениями Оршанского РОВД задержали микроавтобус Volkswagen под управлением 25-летнего гражданина Казахстана. Он перевозил без соответствующих документов 749 литров водки производства своей страны без акцизных марок Беларуси.

Незаконный груз изъят, проводится проверка.

 
 
Ссылка на источник 48
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
В Брестском районе пенсионер замерз насмерть во дворе своего дома
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика