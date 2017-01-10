Незаконный груз задержали вечером 10 января возле деревни Высокое Оршанского района, сообщает МВД Беларуси.

Сотрудники ГАИ и отдела по борьбе с экономическими преступлениями Оршанского РОВД задержали микроавтобус Volkswagen под управлением 25-летнего гражданина Казахстана. Он перевозил без соответствующих документов 749 литров водки производства своей страны без акцизных марок Беларуси.

Незаконный груз изъят, проводится проверка.