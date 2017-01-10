10 января во дворе дома в деревне Волоски обнаружили тело 67-летнего мужчины, сообщил TUT.BY официальный представитель УВД Брестского облисполкома Илья Помин.

Тело мужчины обнаружили очевидцы. Мужчина в домашней одежде без признаков жизни лежал под разбитым окном собственного дома. Входная дверь в здание была заперта изнутри. По предварительной версии мужчина разбил окно и выбрался наружу, а назад забраться не смог. На кистях рук погибшего обнаружили ссадины и порезы.

По данному факту проводится проверка. Мужчина проживал один, злоупотреблял спиртным. Его физическое состояние на момент гибели предстоит определить судмедэкспертам.

По предварительным данным смерть наступила от переохлаждения.

Напомним, 8 января в Чаусском районе Могилевской области от переохлаждения в своем доме погиб 78-летний пенсионер .