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В Брестском районе пенсионер замерз насмерть во дворе своего дома
11.01.2017 10:29 — Новости Общества | Tut.by
10 января во дворе дома в деревне Волоски обнаружили тело 67-летнего мужчины, сообщил TUT.BY официальный представитель УВД Брестского облисполкома Илья Помин.
Тело мужчины обнаружили очевидцы. Мужчина в домашней одежде без признаков жизни лежал под разбитым окном собственного дома. Входная дверь в здание была заперта изнутри. По предварительной версии мужчина разбил окно и выбрался наружу, а назад забраться не смог. На кистях рук погибшего обнаружили ссадины и порезы.
По данному факту проводится проверка. Мужчина проживал один, злоупотреблял спиртным. Его физическое состояние на момент гибели предстоит определить судмедэкспертам.
По предварительным данным смерть наступила от переохлаждения.
Напомним, 8 января в Чаусском районе Могилевской области от переохлаждения в своем доме
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По предварительной версии, мужчина разбил окно и выбрался наружу, а назад забраться не смог.
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