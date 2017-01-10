Школьники из села Глухи Быховского района пытаются восстановить историю церкви, которую снесли век назад. Ребята ищут любых свидетелей и особенно хотят узнать о судьбах священников, которые здесь служили, пишет « СБ Беларусь Сегодня ».





О том, что когда-то в селе Глухи была своя деревянная церковь, 7-классники узнали из фото в школьном музее. Храм стоял на улице Мельникова. И старики до сих пор называют ее Церковище. Сегодня от церкви осталось немного: валуны, на одном из них — надпись латиницей, церковная ограда и огромные липы.

Фото глухской церкви, датированное 1952 годом, нашли на сайте radzima.org. По ней можно судить, что в годы войны храм не пострадал. Однако в интернете он уже значится как утраченное наследие.

В Могилеве в архиве находятся послевоенные документы, рассказывающие об истории глухской церкви. Ее построили в 1752 году. Высота храма, вмещавшего 300−400 человек, — 16 метров. Рядом располагалась восьмиметровая звонница.

Церковь, освященная в честь Николая Чудотворца, была уникальным памятником архитектуры деревянного зодчества: на Могилевщине нечасто встретишь пятиглавые деревянные храмы. В Государственном научно-исследовательском музее архитектуры им. А. Щусева можно увидеть ее план и описание. Многоярусность и скульптурность композиции в большей степени отвечали мироощущению барокко. Из церковной описи известно, что в храме сохранялась чудотворная икона Белыничской Божией Матери.

Храм действовал до октября 1917 года. Затем его закрыли и превратили в зерносклад. После церковь несколько раз открывалась и закрывалась. В 1962 святыню разрушили. Рассказывали, что незадолго до этого печального события поздно ночью в храме слышался плач женщины. Старики тогда сразу сказали: скоро церковь снесут. Так и произошло. Тот день запомнили многие жители села. Женщины голосили, готовые пасть в ноги тем, кто пришел уничтожать святыню, только бы не тронули храм. Но тщетно. Церковь разобрали до основания. Иконы из нее вывезли. Куда — никто не знает.

Школьники решили восстановить историю своего храма. Для начала на месте разрушенной святыни установили крест — он огражден уцелевшей церковной оградой. Но пока у школьников больше вопросов, чем ответов.

Любую информацию, касающуюся истории церкви, для 7-классников можно высылать на адрес школы: 213 328, Могилевская область, Быховский район, п/о Глухи, ул. Магистральная, д. 4. Директору школы Красовскому Александру Дмитриевичу.