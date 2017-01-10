В Гомельский областной суд поступило на рассмотрение уголовное дело 24-летнего гомельчанина, который в августе прошлого года зарубил топором 19-летнюю учащуюся медицинского колледжа.

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Трагедия произошла 30 августа в квартире молодого человека. Во время убийства мать парня находилась в соседней комнате, но женщина — инвалид и не смогла остановить происходящее. Жуткая драма разыгрывалась фактически на ее глазах. От многочисленных ранений девушка скончалась на месте. После совершенного парень позвонил и рассказал о случившемся ее маме, а также написал СМС двум Настиным подругам.

Молодого человека задержали в этот же день, в отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».