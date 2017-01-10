|
Молодой человек, зарубивший в конце лета топором свою девушку, предстанет перед судом
11.01.2017 10:22 — Новости Общества | Tut.by
В Гомельский областной суд поступило на рассмотрение уголовное дело 24-летнего гомельчанина, который в августе прошлого года зарубил топором 19-летнюю учащуюся медицинского колледжа.
Трагедия
Молодого человека задержали в этот же день, в отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Трагедия произошла 30 августа в квартире молодого человека. Во время убийства мать парня находилась в соседней комнате, но женщина - инвалид и не смогла остановить...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)
Комментарии