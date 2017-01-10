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В Гродно раскрыта схема хищений на местном мясокомбинате

11.01.2017 11:04 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 11 января. Управлением Следственного комитета по Гродненской области на основании материалов проверки, проведенной управлением по борьбе с экономическими преступлениями УВД Гродненского облисполкома, возбуждено уголовное дело в отношении должностного лица ОАО "Гродненский мясокомбинат" и руководителя частного торгового унитарного предприятия из Гродно. Им инкриминируется хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенное в особо крупном размере (ч. 4 ст. 210 УК).

Как сообщил БелаПАН официальный представитель управления Следственного комитета по Гродненской области Сергей Шершеневич, фигуранты подозреваются в том, что с 2013-го по 2016 год через созданное для хищений частное торговое унитарное предприятие производили закупку для нужд мясокомбината по заведомо завышенным ценам товарно-материальных ценностей. В результате противоправных действий завладели денежными средствами мясокомбината в сумме порядка 83 тысяч рублей.

С санкции прокурора к должностным лицам применена мера пресечения в виде заключения под стражу. В целях обеспечения возмещения причиненного ущерба наложен арест на их имущество, в том числе на недвижимость и автотранспортные средства.

В целях установления фактических обстоятельств совершения преступления на обоих предприятиях запланировано проведение финансовых проверок, изъята и изучается финансово-хозяйственная и договорная документация, допрашиваются руководители и работники предприятий, проводятся иные следственные и процессуальные действия.

Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Минск, 11 января. Управлением Следственного комитета по Гродненской области на основании материалов проверки, проведенной управлением по борьбе с экономическими...

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