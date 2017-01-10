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Минчанину грозит до 10 лет за попытку ночного ограбления супермаркета

11.01.2017 10:59 — Новости Общества | Tut.by  
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Завершено расследование уголовного дело о попытке ограбления столичного супермаркета Preston в ноябре прошлого года. Напомним, мужчина угрожал продавцу пневматическим пистолетом и требовал деньги, но добиться своего не смог и сбежал. Подробности сообщает Управление Следственного комитета по Минску.

Инцидент произошел в магазине Preston, расположенном на улице Ложинской в Уручье. 10 ноября 2016 года, примерно в час ночи, посетитель достал пистолет и пытался получить от кассира деньги (примерно 1700 рублей).

«Несмотря на произведенный для устрашения холостой выстрел, завладеть деньгами обвиняемый так и не смог», — рассказал официальный представитель УСК по Минску Алексей Климович.

Вскоре была установлена личность подозреваемого. Оказалось, что 33-летний минчанин готовился к преступлению заранее: купил солнцезащитные очки, шапку и газобаллонный пневматический пистолет.

На основе собранных доказательств фигуранту предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 207 Уголовного кодекса (Разбой). Санкция статьи — лишение свободы на срок от 3 до 10 лет. Обвиняемый остается заключенным под стражу.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 22
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Завершено расследование уголовного дела о попытке ограбления столичного супермаркета Preston в ноябре прошлого года.

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