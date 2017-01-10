﻿﻿ СК: расследование дела о разбойном нападении на Preston завершено. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

СК: расследование дела о разбойном нападении на Preston завершено

11.01.2017 11:00 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 11 янв — Sputnik. Управлением Следственного комитета по Минску завершено расследование уголовного дела по факту совершения разбойного нападения на магазин Preston, расположенный в Первомайском районе столицы сообщил Sputnik в среду официальный представитель УСК по Минску Алексей Климович.

СК: расследование дела о разбойном нападении на Preston завершено
© flickr.com/ Yumi Kimura
Мужчина в костюме Санты ограбил банк в США

10 ноября 2016 года около часа ночи, неустановленный мужчина зашел в супермаркет, достал из кармана пистолет и пытался завладеть у кассира денежными средствами в сумме не менее 1700 белорусских рублей. Несмотря на произведенный для устрашения холостой выстрел, завладеть деньгами обвиняемый так и не смог. После чего, пытаясь избежать задержания сотрудниками милиции, прошел к выходу и скрылся.

"На основе собранных доказательств мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.207 (разбой) Уголовного кодекса. Мера пресечения остается прежней — заключение под стражу", — сообщил Климович.

По его словам, в ходе расследования по уголовному делу следователи установили, что 33-летний минчанин заранее готовился к преступлению — приобрел солнцезащитные очки, шапку и газобаллонный пневматический пистолет. "Все это было изъято в ходе обыска по месту жительства задержанного", — уточнил собеседник агентства.

Следственно-оперативной группой был проведен осмотр магазина, допрошены свидетели и очевидцы, изучены записи камер видеонаблюдения. Полученные в ходе первоначальных следственных действий данные позволили в кратчайшие сроки установить лицо, совершившее нападение, отметил Климович.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 22
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Следователи установили, что злоумышленник к разбойному нападению на магазин готовился заранее, купил солнцезащитные очки, шапку и газобаллонный пневматический...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Минчанину грозит до 10 лет за попытку ночного ограбления супермаркета
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика