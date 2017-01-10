МИНСК, 11 янв — Sputnik. Управлением Следственного комитета по Минску завершено расследование уголовного дела по факту совершения разбойного нападения на магазин Preston, расположенный в Первомайском районе столицы сообщил Sputnik в среду официальный представитель УСК по Минску Алексей Климович.

10 ноября 2016 года около часа ночи, неустановленный мужчина зашел в супермаркет, достал из кармана пистолет и пытался завладеть у кассира денежными средствами в сумме не менее 1700 белорусских рублей. Несмотря на произведенный для устрашения холостой выстрел, завладеть деньгами обвиняемый так и не смог. После чего, пытаясь избежать задержания сотрудниками милиции, прошел к выходу и скрылся.

"На основе собранных доказательств мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.207 (разбой) Уголовного кодекса. Мера пресечения остается прежней — заключение под стражу", — сообщил Климович.

По его словам, в ходе расследования по уголовному делу следователи установили, что 33-летний минчанин заранее готовился к преступлению — приобрел солнцезащитные очки, шапку и газобаллонный пневматический пистолет. "Все это было изъято в ходе обыска по месту жительства задержанного", — уточнил собеседник агентства.

Следственно-оперативной группой был проведен осмотр магазина, допрошены свидетели и очевидцы, изучены записи камер видеонаблюдения. Полученные в ходе первоначальных следственных действий данные позволили в кратчайшие сроки установить лицо, совершившее нападение, отметил Климович.