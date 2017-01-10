Евразийская экономическая комиссия напоминает : устрашающие картинки на пачках сигарет должны появиться до 17 марта 2017 года. У изготовителей, импортеров или продавцов осталось меньше трех месяцев, чтобы разместить их на упаковке.



Фото: Ольга Комягина, TUT.BY

При этом до ноября 2017 года допускается выпуск сигарет в старой упаковке, если у производителя есть документы соответствия обязательным требованиям, выданные или принятые до вступления в силу Техрегламента на табачную продукцию ЕАЭС .

Напомним, привести сигаретные пачки к единому виду и печатать на них устрашающие картинки в странах Таможенного союза решили еще в 2012 году. Позже эту норму официально прописали в Техрегламенте ТС. В марте 2016 года эскизы графических предупреждений утвердил Совет Евразийской экономической комиссии.

Картинки о вреде курения должны быть напечатаны на лицевой и оборотной сторонах пачки и должны занимать половину площади поверхности каждой стороны.

Кроме того, запрещено наносить на пачки картинки или надписи, которые напоминали бы о чем-то вкусном и полезном (ягодах, фруктах), чтобы не вызывать ассоциации между сигаретами и пользой для здоровья. По аналогичной причине нельзя указывать количество никотина, смол, монооксида углерода: потребители не должны думать, что чем меньше содержание вредных веществ, тем безопаснее продукт.

В Беларуси первые сигаретные пачки с устрашающими картинками появились в продаже прошлой осенью.