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Страшные картинки должны появиться на пачках сигарет до 17 марта
11.01.2017 11:45 — Новости Общества | Tut.by
Евразийская экономическая комиссия
При этом до ноября 2017 года допускается выпуск сигарет в старой упаковке, если у производителя есть документы соответствия обязательным требованиям, выданные или принятые до вступления в силу
Напомним, привести сигаретные пачки к единому виду и печатать на них устрашающие картинки в странах Таможенного союза
Картинки о вреде курения должны быть напечатаны на лицевой и оборотной сторонах пачки и должны занимать половину площади поверхности каждой стороны.
Кроме того, запрещено наносить на пачки картинки или надписи, которые напоминали бы о чем-то вкусном и полезном (ягодах, фруктах), чтобы не вызывать ассоциации между сигаретами и пользой для здоровья. По аналогичной причине нельзя указывать количество никотина, смол, монооксида углерода: потребители не должны думать, что чем меньше содержание вредных веществ, тем безопаснее продукт.
В Беларуси первые сигаретные пачки с устрашающими картинками
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Евразийская экономическая комиссия напоминает: устрашающие картинки на пачках сигарет должны появиться до 17 марта 2017 года. У изготовителей, импортеров или...
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