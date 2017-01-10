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ГУВД: пропавшая полтора года назад 17-летняя минчанка еще не найдена

11.01.2017 11:45 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 11 янв — Sputnik. ГУВД Мингорисполкома просит граждан помочь в поиске несовершеннолетней жительницы Минска, которая пропала 31 мая 2015 года, сообщили в пресс-службе ГУВД.

"Виктория Комлик, уроженка Минска, в мае 2015 года ушла из дома по ул. Шабаны, 1. Ее местонахождение по настоящее время неизвестно", — сообщили Sputnik в среду в ГУВД.

ГУВД: пропавшая полтора года назад 17-летняя минчанка еще не найдена
© Sputnik / Виктор Толочко
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По словам собеседников агентства, девушка до исчезновения неоднократно уходила из дома.

"В милицию обратилась ее мать с заявлением, в котором она просит оказать помощь в розыске дочери. Девушке на вид 20-25 лет, рост 165-170 см, среднего телосложения, волосы русые средней длины, лицо треугольное, глаза серые, брови дугообразные, густые, черного цвета", — сообщили в ГУВД.

В день исчезновения Виктория была одета в куртку голубого цвета с капюшоном на сером меху, кофту бежевую удлиненную со стразами, черные штаны, сапоги черного цвета, отметили собеседники агентства.

По их словам, девушка может представляться как Диана, Виктория, Добрянина или Мирослава.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении Виктории Комлик, ГУВД просит сообщить по телефонам +375 17 340-02-02, 340-53-50, 340-29-49 или 102.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 35
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Минская милиция просит граждан помочь в поиске несовершеннолетней девушки, которая пропала в мае 2015 года.

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