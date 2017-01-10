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По факту ДТП под Столбцами, в котором пострадали школьники, возбуждено уголовное дело

11.01.2017 11:51 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 11 января. Следственные органы устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия в столбцовском районе с участием маршрутного транспортного средства, в результате которого пострадали взрослые и дети.

Как сообщила БелаПАН официальный представитель управления Следственного комитета по Минской области Татьяна Белоног, утром 10 января житель Минска 1993 года рождения, управляя грузовым фургоном "Мерседес", на 273-м километре автодороги Брест — Минск — граница РФ при перестроении в крайнюю левую полосу для движения в направлении столицы не уступил дорогу и допустил столкновение с двигавшимся в попутном направлении маршрутным транспортным средством. В результате ДТП водитель и пассажиры маршрутного такси, среди которых школьники из Брестской области, с травмами различного характера были госпитализированы. По информации медиков, их жизни ничто не угрожает.

Для выяснения всех обстоятельств следственно-оперативной группой проведен осмотр места происшествия, зафиксированы следы, характеризующие произошедшее событие.

По результатам проведенных первоначальных мероприятий возбуждено уголовное дело в отношении водителя грузового фургона по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 317 УК (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения).

В рамках предварительного расследования допрашиваются свидетели и очевидцы, назначен ряд экспертиз, в том числе для определения степени тяжести полученных травм пострадавшими.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Минск, 11 января. Следственные органы устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия в столбцовском районе с участием маршрутного транспортного...

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