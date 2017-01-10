МИНСК, 11 янв – Sputnik. Воспользоваться услугой электронной подачи данных о потребленной за месяц воде можно будет только после 15 января, заявил на пресс-конференции в Мингорисполкоме PR-менеджер небанковской кредитно-финансовой организации ЕРИП Олег Чумаков.

"Вместо системы komplat.by теперь подать показания счетчиков воды можно будет через ЕРИП. Не надо торопиться, бежать и вводить данные – нужно подождать до 15-го числа, когда ЕРИП передадут данные о предыдущих показаниях счетчиков. Пока идет передача, люди в системе ничего не увидят", – объяснил Чумаков.

При этом сразу оплатить воду, как это можно сделать при оплате электроэнергии, не получится, поскольку формула расчета конечной оплаты потребителя слишком сложная, предоставленные гражданами цифры требуют дополнительной обработки. "Поэтому счет за потребленную воду будет выставлен в следующем месяце в общей жировке", – уточнил директор филиала "Единый расчетно-справочный центр Минска" Сергей Нехай.

"Для того чтобы рассчитать оплату по воде, надо знать, например, пустая ли это квартира, потому что там другие условия расчета оплаты. Кроме того, есть разные нормативы: 140 литров в сутки – это субисидируемый тариф, а все, что свыше, оплачивается по экономически обоснованному. Плюс надо учесть потребление гигакалорий на подогрев воды. Всю эту информацию надо обработать дополнительно", – объяснил он.

Нехай уточнил, что возможность подачи показаний через систему ЕРИП была разработана по многочисленным просьбам минчан, которые ранее пользовались аналогичной услугой в системе komplat.by. По данным директора РСЦ, электронным вариантом предоставления данных пользовались около 24% минчан.

Нехай также рассказал, что все остальные способы снятия показаний счетчиков воды сохраняются: по-прежнему можно будет оставлять информацию на автоответчик, отправлять СМС или оставлять информацию на бумажных носителях в ЖЭСах – эти способы было решено сохранить с учетом возможностей пожилых минчан.