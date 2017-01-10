МИНСК, 11 янв — Sputnik. Тарифы на воду, субсидируемые государством, будут увеличены почти в два раза, подтвердила на пресс-конференции в Мингорисполкоме заместитель директора по экономике и финансам УП "Минскводоканал" Инесса Ксендзова.



© Sputnik / Виктор Толочко Лукашенко изменил порядок оплаты некоторых ЖКУ

"Вы знаете, что принято постановление правительства, что тарифы для населения, субсидируемые государством, увеличиваются с 1 января 2017 года примерно на 90%. Вода плюс канализация составляют восемь рублей 84,1 копейки, экономически обоснованный тариф пока не увеличивается и составляет 11 рублей 40,5 копейки", — заявила Ксендзова.

По субсидируемому тарифу население оплачивает расход воды из расчета 140 литров в сутки. К расходу, свыше этого норматива применяется более высокие экономически обоснованные тарифы.

При этом если в прошлом году население покрывало порядка 50% затрат на водоснабжения, то в этом году "Водоканал" рассчитывает довести долю участия населения в оплате затрат на водоснабжение до 75%.

"Доля возрастет. Не знаем насколько, но можем ожидать, что 75% покрытия за счет средств населения, как правительство нам установило, мы обеспечим", — уточнила Ксендзова.

Правительство республики утвердило предельно допустимые тарифы на жилищно-коммунальные услуги в конце декабря. Областные и Минский исполкомы должны утвердить собственную стоимость услуг ЖКХ, которая не может превышать установленные Совмином пределы.