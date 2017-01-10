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В Барановичах из-за сильного мороза у жителей частного сектора замерз водопровод

11.01.2017 12:35 — Новости Общества | Tut.by  
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В сильные морозы, наступившие в конце минувшей недели, десятки жителей частного сектора города Барановичи остались без воды по причине промерзания сетей водопровода.

По информации Вадима Новицкого, заместителя директора по персоналу, юридической и информационной работе КУПП «Водоканал», за период времени с 7 по 10 января поступило 37 заявок от частных лиц и организаций о промерзании водопровода.

— Только 7 января в аварийную службу водоканала поступило 10 заявок, 8 января — еще 12 обращений, — рассказал Вадим Новицкий. — Все обращения, кроме одного, касались промерзания водопровода в частном секторе. 8 января около 15:30 одна заявка поступила от «Барановичикоммунтеплосеть» об отсутствии воды на котельной, которая расположена на улице Тельмана, 62. В течение двух часов аварийная бригада водоканала отогрела стальной ввод диаметром 50 миллиметров, в результате чего вода вновь начала поступать на котельную.

В этот же день, 8 января, специалисты аварийной бригады отогрели также 5 водопроводов в частном секторе.

— По состоянию на 10 января выполнено уже 19 заявок по отогреву, в 9 случаях заявители справились своими силами, а 9 водопроводов продолжаем отогревать, — пояснил Вадим Новицкий.

 
 
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С 7 по 10 января поступило 37 заявок от частных лиц и организаций о промерзании водопровода.

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