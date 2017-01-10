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Занятия в школах Оршанского и Ушачского районов возобновлены

11.01.2017 13:05 — Новости Общества | Tut.by  
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Школы Оршанского и Ушачского районов снова работают в привычном режиме, сообщили в управлении образования облисполкома.

«Отмена занятий в этих районах из-за сильных морозов продлилась всего один день — 9 января. Частично отменили уроки в других районах, где подвоз организован из отдаленных деревень. Также в единичных случаях для учеников некоторых школ каникулы продлили на два дня. Вместе с потеплением все учреждения образования вернулись к привычному режиму работы», — пояснил начальник управления Дмитрий Хома.

Сейчас в Витебске и в среднем по области температура воздуха составляет минус 8 градусов, но за счет повышенной влажности холод ощущается больше. Тем не менее, это нормальный температурный фон для января. К концу недели синоптики прогнозируют обильные осадки в виде снега, так что после уроков у детей будет время и возможность для зимних забав.

 
Теги: Витебск
 
 
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Отмена занятий в этих районах из-за сильных морозов продлилась всего один день - 9 января.

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