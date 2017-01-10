Уровень заболеваемости ОРВИ, в том числе и гриппом, за прошлую неделю по сравнению с позапрошлой снизился практически во всех регионам Беларуси. Лишь в Гомельской области уровень заболеваемости остался на уровне позапрошлой недели, а в Брестской — на 2−3% подрос. В целом по стране обстановка с ОРВИ спокойная, а уровень заболеваемости низкий.



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По словам Инны Карабан, заместителя начальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Минздрава, уровень заболеваемости характерен для данного периода года. В основном белорусы болеют вирусами негриппозной этиологии: например, аденовирусами, парагриппом. Единичные случаи гриппа фиксируются. В основном это вирус гриппа группы, А (гонконгский H3N2) и гриппа В.

Наталья Грибкова, руководитель Национального центра по гриппу РНПЦ эпидемиологии и микробиологии, обратила внимание, что все случаи гриппа выявлены у людей, которые не прошли вакцинацию.

— Экстренных ситуаций и переполнения отделения пульмонологии в настоящее время нет, — заметила Инна Карабан.

По ее словам, пневмония фиксируется на протяжении всего года. Она может быть вызвана не только вирусами гриппа, но и другими, например, парагриппа.

Низкого уровня заболеваемости ОРВИ удалось достичь в том числе благодаря вакцинации населения. В этом году привившихся около 41%. Среди тех, кто сделал прививку, около 60% — школьники. Для сравнения: в прошлом году прививку от гриппа сделали около 42% белорусов.

— Процесс вакцинации детей идет тяжело, — заметила специалист. — Несмотря на то, что проводится интенсивная санпросветработа, взрослые, которые решают вопросы вакцинации детей от гриппа, относятся к ней не так, как к вакцинации от краснухи и паротита. Хотя оценка состояния после перенесенного заболевания практически не отличается.

Благодаря вакцинации, даже если человек заболеет гриппом, болезнь будет протекать в более легкой форме, без осложнений. При этом вирус выделяется чаще от непривитых людей. Привитые могут заразить меньше, чем в 4−5% случаев.

Также низкому уровню заболеваемости ОРВИ поспособствовали прошедшие каникулы у школьников. Благоприятно на обстановке отразятся приближающиеся каникулы в вузах и техникумах. Сезонный подъем заболеваемости медики ожидают к концу января — началу февраля. Но надеются, что в этом году, как и в предыдущих, эпидемии у нас не будет.

Наталья Грибкова напомнила, что грипп — серьезное инфекционное заболевание. Осложнений от него можно избежать, если не ходить на работу, инфицируя при этом окружающих, соблюдать постельный режим, выполнять предписания лечащего врача.

— У нас у всех есть какие-то сопутствующие заболевания — дыхательного аппарата, сердечно-сосудистой и выделительной системы. На все это грипп оказывает влияние, так как заболевание сопровождается сильнейшей интоксикацией, — пояснила она.

Также она подчеркнула, что имеет смысл продавать противогриппозные препараты по рецептам. Однако в период подъема заболеваемости, когда человек нуждается в экстренной помощи до прихода врача, он должен иметь возможность приобрести этот препарат.

— Но нужно помнить о том, что по всякому чиху и подъему температуры глотать противогриппозный препарат не имеет смысла. Другое дело, если дома больной, у кого подтвержден диагноз «грипп», а вы не делали прививку, есть маленькие дети. Чтобы и их защитить, и самим не заболеть, вы можете принять этот противогриппозный препарат с профилактической целью. Но злоупотреблять этим не стоит, — заметила специалист.