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Минимальная зарплата за декабрь 2016 года проиндексирована на 5,4%

11.01.2017 13:11 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 11 января. Минимальная заработная плата (МЗП) за декабрь 2016 года проиндексирована, как и в ноябре, на 5,4% — до 239,42 рубля, сообщает Министерство труда и социальной защиты Беларуси.

Данное решение принято в связи с тем, что индекс потребительских цен за декабрь не превысил 5-процентный порог к месяцу предыдущей индексации в июне 2016 года, пояснили в ведомстве.

Минимальная заработная плата устанавливается в стране ежегодно 1 января и индексируется в зависимости от инфляции.

В июне размер месячной МЗП был проиндексирован на 5,4% и составил 239,18 рубля с учетом деноминации. В июле в связи с изменением норматива индексации МЗП была увеличена на 30 копеек до 239,48 рубля. В августе и сентябре МЗП с учетом индексации также составила 239,48 рубля, в октябре — была снижена до 239,42 рубля в связи с уменьшением норматива индексации, а в ноябре — не изменилась.

За декабрь 2016 года денежные доходы (заработная плата, государственные стипендии обучающимся, стипендии клиническим ординаторам, стипендии работникам, направленным на повышение квалификации, переподготовку, стажировку в очной (дневной) форме обучения в другой населенный пункт), получаемые из бюджетных источников, зарплата госслужащих и приравненных к ним лиц, денежное довольствие военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава, а также денежное довольствие военнослужащих срочной военной службы, суворовцев, воспитанников воинских частей, курсантов военных учебных заведений не индексируются, так как индекс потребительских цен не превысил 5-процентный порог к месяцу их предыдущей индексации (в июне 2016-го).

Установленные от базовой величины пособия по безработице и стипендии гражданам в период профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации по направлению органа по труду, занятости и социальной защите городского, районного исполнительного комитета также индексируются на 5,4%.

Гражданам, получающим доходы на территории Беларуси из других источников, возмещение потерь от инфляции осуществляется по основаниям, предусмотренным коллективными договорами (соглашениями).
Марина Носова, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 11 января. Минимальная заработная плата (МЗП) за декабрь 2016 года проиндексирована, как и в ноябре, на 5,4% — до 239,42 рубля, сообщает Министерство труда и...

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