Бывшей управделами одного из сельсоветов Светлогорского района грозит до шести лет лишения свободы за фиктивное стремление к высоким показателям в работе, сообщает ranak.by .

Светлогорский РОСК возбудил уголовное дело в отношении 53-летней женщины, которая, занимая должность управляющего делами сельского исполнительного комитета, незаконно составляла документы о привлечении жителей Светлогорского района к административной ответственности за ненадлежащее содержание придомовой территории.

В 2013—2014 году подозреваемая без ведома граждан «привлекала» их к ответственности за мусор у дома, которого на самом деле не было. А после этого отчитывалась о проделанной работе выше.