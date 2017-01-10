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Управделами сельсовета в Светлогорском районе наказывала сельчан за мусор, которого не было
11.01.2017 13:19 — Новости Общества | Tut.by
Бывшей управделами одного из сельсоветов Светлогорского района грозит до шести лет лишения свободы за фиктивное стремление к высоким показателям в работе, сообщает
Светлогорский РОСК возбудил уголовное дело в отношении 53-летней женщины, которая, занимая должность управляющего делами сельского исполнительного комитета, незаконно составляла документы о привлечении жителей Светлогорского района к административной ответственности за ненадлежащее содержание придомовой территории.
В 2013—2014 году подозреваемая без ведома граждан «привлекала» их к ответственности за мусор у дома, которого на самом деле не было. А после этого отчитывалась о проделанной работе выше.
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53-летней женщине грозит до шести лет лишения свободы за фиктивное стремление к высоким показателям в работе.
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