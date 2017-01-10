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Минлесхоз разрешил отловить двух рысей для милицейского спецназа
11.01.2017 13:52 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 янв – Sputnik. Министр лесного хозяйства Беларуси Михаил Амельянович разрешил словить в Налибокской пуще двух рысей для милицейского спецназа, где в прошлом году умерла легендарная рысь – символ части, сообщил Sputnik начальник отделения идеологической работы войсковой части 3214 внутренних войск МВД Беларуси майор Александр Бражицкий.
© Sputnik/ Артем Бордовский
Рысь, которая жила на территории войсковой части 3214,
"Министр (глава Минлесхоза Михаил Амельянович – Sputnik) дал добро на то, чтобы в Налибокской пуще словили для нас рысей. Хотелось, чтобы это были самец и самка", – сообщил Бражицкий.
По его словам, договоренности по данному вопросу достигнуты, но о сроках, когда хищников начнут ловить, говорить еще рано. Бражицкий пояснил, что вольер для хищников еще не отремонтирован. "Мы решили провести полную реконструкцию старой клетки, в которой наши рыси прожили 15 лет. Сейчас строительные работы в самом разгаре, и когда будет готова клетка, сложно сказать. Изыскиваем средства, строим. Уже принято решение, что пол в ней будет бетонным", – сказал собеседник агентства.
Как ранее сообщал Sputnik, пару рысей части в начале 2000-х подарили российские коллеги.
Рысь-самец последние два года жизни сильно болел, у него был радикулит, поэтому он хромал. Животное умерло в начале 2016 года в возрасте 16 лет. Самка рыси поле смерти своего друга прожила недолго – менее года.
Рысь занесена в Красную книгу Беларуси, в стране обитает не более 500 этих животных, а в Беловежской пуще – не более 20. Рысь является живым символом спецназа внутренних войск МВД, голова этого животного изображена на шевроне бойцов спецназа.
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В войсковой части 3214 внутренних войск Министерства внутренних дел Беларуси идет реконструкция клетки для рысей.
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