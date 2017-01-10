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Минлесхоз разрешил отловить двух рысей для милицейского спецназа

11.01.2017 13:52 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 11 янв – Sputnik. Министр лесного хозяйства Беларуси Михаил Амельянович разрешил словить в Налибокской пуще двух рысей для милицейского спецназа, где в прошлом году умерла легендарная рысь – символ части, сообщил Sputnik начальник отделения идеологической работы войсковой части 3214 внутренних войск МВД Беларуси майор Александр Бражицкий.

Минлесхоз разрешил отловить двух рысей для милицейского спецназа
© Sputnik/ Артем Бордовский
В войсковой части 3214 умерла легендарная рысь

Рысь, которая жила на территории войсковой части 3214, умерла осенью 2016 года, животное более 15 лет было живым символом милицейского спецназа. Как ранее рассказали Sputnik, у хищника не выдержало сердце от тоски по умершему другу.

"Министр (глава Минлесхоза Михаил Амельянович – Sputnik) дал добро на то, чтобы в Налибокской пуще словили для нас рысей. Хотелось, чтобы это были самец и самка", – сообщил Бражицкий. 

По его словам, договоренности по данному вопросу достигнуты, но о сроках, когда хищников начнут ловить, говорить еще рано. Бражицкий пояснил, что вольер для хищников еще не отремонтирован. "Мы решили провести полную реконструкцию старой клетки, в которой наши рыси прожили 15 лет. Сейчас строительные работы в самом разгаре, и когда будет готова клетка, сложно сказать. Изыскиваем средства, строим. Уже принято решение, что пол в ней будет бетонным", – сказал собеседник агентства. 

Как ранее сообщал Sputnik, пару рысей части в начале 2000-х подарили российские коллеги.

Рысь-самец последние два года жизни сильно болел, у него был радикулит, поэтому он хромал. Животное умерло в начале 2016 года в возрасте 16 лет. Самка рыси поле смерти своего друга прожила недолго – менее года.

Рысь занесена в Красную книгу Беларуси, в стране обитает не более 500 этих животных, а в Беловежской пуще – не более 20. Рысь является живым символом спецназа внутренних войск МВД, голова этого животного изображена на шевроне бойцов спецназа.

 
Теги: Минск
 
 
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В войсковой части 3214 внутренних войск Министерства внутренних дел Беларуси идет реконструкция клетки для рысей.

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