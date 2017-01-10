МИНСК, 11 янв – Sputnik. Министр лесного хозяйства Беларуси Михаил Амельянович разрешил словить в Налибокской пуще двух рысей для милицейского спецназа, где в прошлом году умерла легендарная рысь – символ части, сообщил Sputnik начальник отделения идеологической работы войсковой части 3214 внутренних войск МВД Беларуси майор Александр Бражицкий.



© Sputnik/ Артем Бордовский В войсковой части 3214 умерла легендарная рысь

Рысь, которая жила на территории войсковой части 3214, умерла осенью 2016 года , животное более 15 лет было живым символом милицейского спецназа. Как ранее рассказали Sputnik, у хищника не выдержало сердце от тоски по умершему другу.

"Министр (глава Минлесхоза Михаил Амельянович – Sputnik) дал добро на то, чтобы в Налибокской пуще словили для нас рысей. Хотелось, чтобы это были самец и самка", – сообщил Бражицкий.

По его словам, договоренности по данному вопросу достигнуты, но о сроках, когда хищников начнут ловить, говорить еще рано. Бражицкий пояснил, что вольер для хищников еще не отремонтирован. "Мы решили провести полную реконструкцию старой клетки, в которой наши рыси прожили 15 лет. Сейчас строительные работы в самом разгаре, и когда будет готова клетка, сложно сказать. Изыскиваем средства, строим. Уже принято решение, что пол в ней будет бетонным", – сказал собеседник агентства.

Как ранее сообщал Sputnik, пару рысей части в начале 2000-х подарили российские коллеги.

Рысь-самец последние два года жизни сильно болел, у него был радикулит, поэтому он хромал. Животное умерло в начале 2016 года в возрасте 16 лет. Самка рыси поле смерти своего друга прожила недолго – менее года.

Рысь занесена в Красную книгу Беларуси, в стране обитает не более 500 этих животных, а в Беловежской пуще – не более 20. Рысь является живым символом спецназа внутренних войск МВД, голова этого животного изображена на шевроне бойцов спецназа.